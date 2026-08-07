ШІ-помічник дешевший за смартфон: OpenAI готує гаджет за 400 доларів

Новий пристрій OpenAI може стати однією з найамбітніших спроб переосмислити персональну електроніку. Компанія розробляє ШІ-комп'ютер із незвичним дизайном, який працюватиме як постійний цифровий помічник.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на аналітичний звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

За своїм дизайном новий продукт від OpenAI за розмірами нагадуватиме хокейну шайбу з отвором посередині. Пристрій працюватиме від акумулятора та матиме корпус із високоякісного металу.

На відміну від класичних розумних колонок, гаджет від OpenAI позбавлений дисплея, але оснащений камерами, мікрофонами, динаміками та різноманітними датчиками для сприйняття навколишнього середовища.

Особливості та взаємодія з користувачем

Розробники прагнуть зробити гаджет більш "живим", ніж наявні на ринку аналоги. Що отримає новий пристрій:

Анімацію та рух: колонка містить механічні частини, які рухаються під час відповіді, сигналізуючи про взаємодію з користувачем.

Світлові ефекти: спеціальне підсвічування показує, коли пристрій слухає співрозмовника.

Голосовий режим: гаджет використовує просунуті мовні моделі, схожі на голосовий режим ChatGPT, і адаптується до звичок користувача.

Дизайн від Джоні Айва: зовнішній вигляд розробляється спільно із студією LoveFrom, заснованою колишнім шеф-дизайнером Apple.

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Судові суперечки з Apple та терміни виходу нового гаджета

Розробка гаджета супроводжується юридичним конфліктом. Apple подала позов проти OpenAI, звинувачуючи компанію у використанні її секретних технологій обробки металу через спільного постачальника.

OpenAI відкидає всі звинувачення, називаючи їх безпідставними, та вимагає від суду відхилити позов.

Компанія наголосила, що створює повністю новий продукт, який не має аналогів у лінійці Apple.

Попри судові розгляди, OpenAI продовжує активну роботу над проєктом. Офіційний анонс очікується незабаром, а повноцінний старт продажів заплановано на 2027 рік.

Гурман зазначає: очікувана ціна в діапазоні 300-400 доларів зробить його дорожчим за стандартні розумні колонки, але значно дешевшим за сучасні смартфони.