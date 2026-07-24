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ИИ превзойдет человечество через 5 лет: Илон Маск сделал громкий прогноз

12:14 24.07.2026 Пт
2 мин
Миллиардер убежден, что США и Китай должны работать вместе
aimg Ольга Завада
Неутешительный прогноз Маска: человеческий труд станет необязательным уже через 10 лет (скриншот: The Economist)

Илон Маск поделился новым прогнозом по развитию ИИ и его влиянию на мир. Миллиардер также высказался о технологическом соперничестве США и Китая, а также о будущем глобальной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью предпринимателя для The Economist.

Когда ИИ превзойдет всех людей?

CEO SpaceX и Tesla отмечает, что искусственный интеллект вызывает у него "в то же время восторг и ужас, однако остановить этот процесс уже невозможно".

Маск ожидает следующие изменения:

Через 5 лет возможности алгоритмов превысят суммарный интеллект всех людей на планете.

Через 10 лет работы-гуманоиды будут выполнять большинство физического труда, а ИИ возьмет на себя интеллектуальные задачи.

Технологический скачок, считает Маск, создаст эпоху беспрецедентного изобилия. Поэтому деньги могут потерять свое нынешнее значение, а главным экономическим вызовом станет дефляция.

В переходный период правительствам придется просто "выписывать людям чеки" посредством универсального высокого дохода, добавляет предприниматель.

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Сотрудничество США и Китая

Развитие сверхмощных моделей несет серьезные риски, поэтому Маск предложил механизм взаимного контроля, по которому ведущие американские и китайские лаборатории будут открывать доступ к новым разработкам за 1-2 недели до официального релиза.

По его мнению, это позволит конкурентам выявлять угрозы и своевременно сообщать о них правительствам.

Кроме того, Маск заявил о готовности отложить многолетний личный конфликт с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом ради безопасного развития технологий и "блага мира".

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Шансы Китая в технологической гонке

Предприниматель призвал не запрещать использование китайских ИИ-моделей в США, поскольку это не остановит прогресс Востока.

По его словам, у Пекина есть "хорошие шансы" стать мировым лидером благодаря мощным энергетическим ресурсам и масштабному производству роботов.

Кроме того, Китай значительно ближе к изготовлению собственного оборудования для современных микрочипов, чем считают большинство аналитиков.

По мнению Маска, разработка ИИ ускоряется каждый день, поэтому человечеству остается только "наслаждаться этим путешествием".

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