Илон Маск готовит новый Grok: что известно о модели, которая бросит вызов GPT-5.5

SpaceXAI готовится представить свою новейшую ШИ-модель. Релиз является первым общим продуктом, созданным в кооперации с ИИ-стартапом Cursor. Новая разработка призвана существенно изменить баланс сил на рынке LLM.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

Тайные тесты в Tesla

Слухи о появлении новой мощной ИИ-модели ходили уже некоторое время. Недавно Илон Маск подтвердил, что самая новая непубличная версия нейросети под названием Grok 4.5 проходила закрытое бета-тестирование внутри компаний SpaceX и Tesla.

Тогда миллиардер отметил, что ее эффективность сравнима с возможностями модели Claude Opus от Anthropic.

Grok 4.5, основанный на нашем 1.5T V9 фундаментальном моделе, с курсором данных, связанным с универсальным образованием, является ныне в частном бета в SpaceX & Tesla. Прежде всего, показывает исполнение продолжающейся, разрывы превышения Opus.



RL is continuing to significantly improve the model, and the Grok Build… — Elon Musk (@elonmusk) Июнь 28, 2026

Однако свежие внутренние данные свидетельствуют о еще более высоких показателях. По информации источников, внутри компании новый алгоритм напрямую сравнивают с передовой моделью Claude Opus 4.8, а также со свежим релизом от OpenAI - GPT 5.5.

Предыдущие шаги по сближению технологий произошли еще весной, когда майская версия Grok частично вобрала в себя массивы данных от Cursor.

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"Новая фаза" и масштабное поглощение

Основатель стартапа Cursor Майкл Труэлл ранее заявлял о работе над секретной моделью, способной на равных конкурировать с лучшими продуктами от OpenAI и Anthropic.

Тогда он назвал этот проект "следующей фазой для компании", однако не стал прямо подтверждать, что разработка ведется в интересах Маски и при его прямом финансировании.

Нынешняя интеграция является частью глобальной стратегии техногиганта. Появление совместного продукта совпало с масштабными структурными изменениями в бизнесе Илона Маска.

В частности, было объявлено об официальном глобальном ребрендинге компании xAI - теперь она официально функционирует под новым названием SpaceXAI.

Именно под этим брендом разработчики планируют развивать единую экосистему суперинтеллекта, объединяя вычислительные мощности аэрокосмических, автомобильных и нейросетевых предприятий одиозного миллиардера.