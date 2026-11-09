Массовые вымирания на Земле могли быть не случайными: физик нашел объяснение

Некоторые кометы могут представлять угрозу жизни на Земле, а их происхождение до сих пор остается предметом научных дискуссий. Физик Ричард Мюллер предполагает, что их орбиты сменяет невидимая звезда-спутник Солнца - гипотетическая Немезида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Universe Today .

По гипотезе Мюллера, Немезида - это красный карлик с массой не менее 5 процентов от массы Солнца, который движется вытянутой орбитой вокруг общего центра масс с нашей звездой.

Приближаясь к самой плотной части Облака Оорта, его гравитация возбуждает орбиты миллиардов ледяных тел и направляет часть из них в сторону внутренней Солнечной системы.

Такие периоды, по предположению ученого, приводят к длительным кометным дождям, которые могут длиться около миллиона лет. Мюллер связывает эту гипотезу с данными о возможной цикличности массовых вымираний на Земле - примерно раз в 26 миллионов лет.

Один из таких периодов пришелся на рубеж мелового и палеогенового периодов, около 66 миллионов лет назад, когда вымерли динозавры.

Исследователь предполагает, что причиной крушения могла быть комета, а не астероид, который, по общепринятой версии, упал вблизи современного полуострова Юкатан. В то же время, последствия столкновения небесных тел подобного размера могут быть настолько похожими, что различить их непросто.

В отличие от случайных сближений со звездами, влияние Немезиды должно повторяться регулярно. По расчетам Мюллера, такая закономерность могла сохраняться за последние 250 миллионов лет.

Считается, что таинственное и гипотетическое облако Оорта является местом пребывания долгопериодических комет, входящих во внутреннюю часть Солнечной системы (изображение: ESA)

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Почему астрономы до сих пор не нашли таинственную звезду?

Главный аргумент скептиков состоит в том, что обычный красный карлик давно должен был попасть в поле зрения телескопов. Однако Немезида движется вместе с Солнцем вокруг общего барицентра, из-за чего ее собственное смещение на фоне далёких звезд остается минимальным.

Среди главных причин, почему объект сложно обнаружить, выделяют:

Тусклость (8-я или 9-я звездная величина), что делает невозможным наблюдение невооруженным глазом.

(8-я или 9-я звездная величина), что делает невозможным наблюдение невооруженным глазом. Расположение в плоскости эклиптики , где звезда скрывается среди миллионов других объектов внешней солнечной системы.

, где звезда скрывается среди миллионов других объектов внешней солнечной системы. Отсутствие ощутимого радиального движения по отношению к нашей системе.

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Перспективы новых исследований

Происхождение Облака Оорта, которое, по оценкам астрономов, простирается на расстояние до 1,6 светового года от Солнца, до сих пор остается предметом исследований.

Считается, что она сформировалась из планетезималей - небольших тел ранней Солнечной системы, - а также материала соседних звезд из звездного скопления, в котором родилось Солнце, и захваченных межзвездных объектов.

Больше данных об этой удаленной области астрономы надеются получить благодаря обсерватории имени Веры Рубин. Она поможет обнаружить гораздо больше долгопериодических комет и точнее определить их орбиты.

Это позволит проверить гипотезы о происхождении этих объектов и возможном влиянии на них других звезд.

В то же время, непосредственной угрозы для Земли нет: по оценкам исследователей, следующий масштабный кометный дождь, способный нанести планете серьезный ущерб, может произойти не ранее чем через 12-15 миллионов лет.