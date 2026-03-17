ИИ на вооружении Украины. Британия поможет интегрировать технологии на поле боя

Британия профинансирует создание центра искусственного интеллекта при Минобороны Украины, который будет заниматься внедрением технологий на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Эта команда экспертов, которая получила поддержку в размере 500 тысяч фунтов стерлингов, обеспечит максимальное использование искусственного интеллекта для получения преимущества на поле боя", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что стороны планируют заключить расширенное оборонное соглашение. По нему Великобритания и Украина также рассмотрят возможности для расширения оборонного промышленного и технологического сотрудничества с третьими странами.

"Дроны, электронная война и быстрые инновации на поле боя сейчас являются центральными для национальной и экономической безопасности, и это только усилил конфликт на Ближнем Востоке", - добавили в Минобороны Великобритании.

Где будут внедрять ИИ

В Минобороны Украины отмечают, что Defense AI Center "A1" станет первым центром компетенций, который будет заниматься внедрением искусственного интеллекта в оборонные процессы и развитием технологических решений для современной войны.

Задача таких центров - постоянно анализировать поле боя, технологии и определять следующие шаги для развития оборонных возможностей Украины, ведь в современной технологической войне преимущество получает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций.

"AI-решения станут частью каждого домена современной войны - от разведки до управления. Наша задача - создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, основанная на скорости инноваций, автономных системах и сетевом преимуществе", - подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров.