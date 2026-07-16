ИИ научился создавать полноценные новые языки: как это работает

Международная команда исследователей представила систему ConlangCrafter, генерирующую полноценные языковые системы с собственной грамматикой, фонетикой и словарным запасом. Инструмент уже создал более 60 уникальных языков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование ConlangCrafter: Constructing Languages with Multi-Hop LLM Pipeline.

Принцип работы

Попытки заставить универсальные ИИ-модели создать язык по одному запросу обычно терпят неудачу, поскольку на выходе образуется лишенный логики набор символов.

Разработчики ConlangCrafter решили эту проблему путем разделения общей задачи на последовательную цепочку подзадач.

Система работает по алгоритму поэтапного проектирования структуры:

Формирование звуковой системы (фонетики): ИИ определяет набор базовых звуков будущего языка.

Создание правил словообразования (морфологии): определяются принципы построения слов и корней.

Разработка синтаксиса: формируются правила построения предложений и согласование частей речи.

Составление языкового эскиза (language sketch): все наработки объединяются в единую проектную документацию, которая постоянно обновляется.

После формирования базовой структуры ConlangCrafter начинает переводить тестовые предложения с естественных языков на вновь созданную.

Во время этого процесса система автоматически анализирует результаты, выявляет внутренние противоречия в логике и оперативно вносит исправления в общий свод правил.

Благодаря встроенному генератору случайных чисел инструмент способен отходить от стандартных языковых шаблонов, создавая экзотические варианты - например, язык без согласных звуков или систему визуальных жестов и цветов для вымышленных инопланетных существ.

Пример языка, созданного с помощью ConlangCrafter (скриншот: Университет Майами)

Сферы применения

Главным практическим направлением использования ConlangCrafter является индустрия развлечений. Инструмент может существенно облегчить и ускорить работу лингвистов, создающих вымышленные языки для кинофраншиз, компьютерных игр или художественных книг по аналогии с известными вымышленными мирами.

Кроме творческой сферы, технология имеет научную ценность:

Работа с редкими языкам : система поможет создавать синтетические текстовые базы для малоисследованных человеческих языков, которые имеют подробное описание грамматики, но не имеют оцифрованных больших массивов литературы.

Исследование эволюции языко : ИИ позволит моделировать процессы того, как языковые системы изменяются со временем.

Коммуникация роботов: инструмент можно использовать для разработки оптимальных закрытых протоколов общения между разными ИИ-агентами.

Наибольшим вызовом для авторов проекта явилось определение критериев успешности работы модели, поскольку оценивать творческие процессы с помощью точных цифр крайне сложно.

Для разрешения этой проблемы ученые создали специальную тестовую систему метрик. Она автоматически проверяет, насколько строго ИИ соблюдает собственные зафиксированные правила при переводе новых текстов и насколько разнообразными получаются лингвистические характеристики в разных сгенерированных языках.

Разработка уже вызвала большой интерес у сообществах ученых и техногигантов.