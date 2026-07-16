2000-летняя загадка: ученые, возможно, расшифровали письменность Теотиуакана
Исследователи предложили новое объяснение загадочных символов, найденных в Теотиуакане. Если их выводы подтвердятся, это станет одним из самых веских доказательств существования письменности в одном из крупнейших городов Мезоамерики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Current Anthropology.
Этнический состав Теотиуакана
Мегаполис Теотиуакан был основан примерно в 100 г. до н. э. и оставался крупным культурным и экономическим центром Мезоамерики до своего упадка около 600 года н. е.
На пике развития в городе проживало до 125 тысяч человек. До последнего времени точная этническая и языковая принадлежность основных жителей оставалась неизвестной.
Ранее специалисты установили, что отдельные районы города населяли представители цивилизации мая. Однако принадлежность большей части населения оставалась предметом дискуссий, как и статус найденных графических символов.
Ученые спорили, являются ли эти знаки системной письменностью, выполняют ли они исключительно декоративную функцию.
Магнус Фарао Хансен и Кристоф Хельмке из Копенгагенского университета проанализировали имеющиеся фрески и декорированную керамику и доказали, что символы фиксируют устную речь.
Исследователи идентифицировали язык как предшественницу современных коренных языков Мексики - кора, учель и науатль.
Метод дешифрования надписей
Ранее в исторической науке преобладало мнение, что ацтеки мигрировали в центральную Мексику уже после разрушения Теотиуакана.
Новые лингвистические данные указывают на то, что группы носителей языка науатль присутствовали в регионе гораздо раньше и могли являться непосредственными потомками основателей города.
Для проверки этой гипотезы авторы исследования реконструировали речь соответствующего исторического периода.
Хельмке отметил, что попытки читать древние иероглифы с помощью современного языка науатль неэффективны из-за значительных временных изменений в структуре речи.
Система письма Теотиуакана объединяет два типа знаков:
- Логограммы: графические символы, непосредственно обозначающие конкретные объекты (например, изображение койота используется для передачи слова "койот").
- Ребусы: знаки, где звуковое значение изображаемых предметов комбинируется для написания абстрактных слов.
Для точного чтения таких текстов необходима фиксация исторического произношения слов в тогдашнем юто-ацтекском языке.
Пример линейного текста, написанного теотиуаканским письмом, нарисованного тремя столбцами на полу площади Пласа-де-лос-Глифос (фото: Кристоф Хельмке, Копенгагенский университет)
Значение для науки
Датские лингвисты первыми применили синхронную историческую речь для дешифрования письменности Теотиуакана.
Также они экспериментально доказали, что определенные логограммы имели фиксированное фонетическое значение и использовались вне своего основного смыслового контекста.
Разработанная методика станет базой для дальнейших лингвистических исследований региона.
Сейчас авторы продолжают работу в двух направлениях - расширении реконструкции речи и ее использовании для перевода надписей. Основным ограничением исследования остается маленькое количество доступных текстовых фрагментов.
Ученые рассчитывают на получение новых данных во время последующих археологических раскопок, поскольку значительная часть керамики и фресок города еще не эксгумирована.