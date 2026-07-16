ШІ навчився створювати повноцінні нові мови: як це працює

Міжнародна команда дослідників представила систему ConlangCrafter, яка генерує повноцінні мовні системи з власною граматикою, фонетикою та словниковим запасом. Інструмент уже створив понад 60 унікальних мов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження ConlangCrafter: Constructing Languages with a Multi-Hop LLM Pipeline.

Принцип роботи

Спроби змусити універсальні ШІ-моделі створити мову за одним запитом зазвичай зазнають невдачі, оскільки на виході утворюється позбавлений логіки набір символів.

Розробники ConlangCrafter вирішили цю проблему шляхом розділення загального завдання на послідовний ланцюжок підзадач.

Система працює за алгоритмом поетапного проєктування структури:

Формування звукової системи (фонетики): ШІ визначає набір базових звуків майбутньої мови.

Створення правил словотворення (морфології): визначаються принципи побудови слів та коренів.

Розробка синтаксису: формуються правила побудови речень та узгодження частин мови.

Складання мовного ескізу (language sketch): усі напрацювання об'єднуються в єдину проектну документацію, яка постійно оновлюється.

Після формування базової структури ConlangCrafter починає перекладати тестові речення з природних мов на новостворену.

Під час цього процесу система

автоматично аналізує результати,

виявляє внутрішні логічні протиріччя,

оперативно вносить виправлення до загального списку правил.

Завдяки вбудованому генератору випадкових чисел інструмент здатний відходити від стандартних мовних шаблонів, створюючи екзотичні варіанти - наприклад, мову без приголосних звуків або систему візуальних жестів і кольорів для вигаданих інопланетних істот.

Приклад мови, створеної за допомогою ConlangCrafter (скриншот: Університет Маямі)

Сфери застосування

Головним практичним напрямком використання ConlangCrafter є індустрія розваг. Інструмент може суттєво полегшити та прискорити роботу лінгвістів, які створюють вигадані мови для кінофраншиз, комп'ютерних ігор чи художніх книг, за аналогією з відомими вигаданими світами.

Крім творчої сфери, технологія має наукову цінність:

Робота з рідкісними мовами: система допоможе створювати синтетичні текстові бази для малодосліджених людських мов, які мають детальний опис граматики, але не мають оцифрованих великих масивів літератури.

Дослідження еволюції мов: ШІ дозволить моделювати процеси того, як мовні системи змінюються з часом.

Комунікація роботів: інструмент можна використовувати для розробки оптимальних закритих протоколів спілкування між різними ШІ-агентами.

Найбільшим викликом для авторів проєкту стало визначення критеріїв успішності роботи моделі, оскільки оцінювати творчі процеси за допомогою точних цифр вкрай складно.

Для розв'язання цієї проблеми вчені створили спеціальну тестову систему метрик. Вона автоматично перевіряє, наскільки суворо ШІ дотримується власних зафіксованих правил під час перекладу нових текстів та наскільки різноманітними виходять лінгвістичні характеристики у різних згенерованих мовах.

Розробка вже викликала великий інтерес у спільнотах науковців і техногігантів.