Китай открыл новую эру нейрочипов: Neuralink остался позади

Китайская компания Neuracle имплантировала пациенту нейроинтерфейс NEO, позволяющий управлять роботизированной перчаткой силой мысли. Устройство считывает сигналы сенсомоторной коры мозга и превращает их в команды протеза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

Как работает нейроинтерфейс NEO?

Устройство NEO имеет компактные размеры - примерно как небольшая монета. Он содержит восемь электродов.

Во время хирургической операции аксессуар кладут на поверхность сенсомоторной коры головного мозга. Это зона, ответственная за планирование и выполнение движений.

Процесс взаимодействия выглядит так:

Считывание сигналов: когда пациент фокусируется на мысли о том, что сжимает или разжимает руку, нейроны коры генерируют микротоки, фиксирующие имплант.

Обработка и дешифрование: данные передаются на компьютер, где специальные ИИ-алгоритмы превращают электрические паттерны мозга в цифровые команды управления.

Физическое действие: полученный сигнал активирует металлические приводы и сервомоторы на роботизированной перчатке, физически двигающей пальцы пациента.

Государственное управление по контролю медицинской продукции Китая (NMPA) уже лицензировало устройство NEO. Это сделало его первым в мире инвазивным BCI-имплантом, одобренным национальным регулятором для выхода на открытый коммерческий рынок.

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Противостояние с Neuralink и альтернативные технологии

Прорыв компании Neuracle стал сильнейшим ударом по бизнес-планам Neuralink Илона Маска.

Хотя американский стартап еще в 2024 году успешно провел операцию по вживлению импланта человеку и сейчас имеет более двух десятков участников тестирований, он до сих пор не имеет лицензии FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США).

Без этого сертификата Neuralink не может продавать свои услуги или привлекать широкий круг платных пациентов.

Параллельно с инвазивными технологиями, требующими сложного хирургического вмешательства и несут дополнительные риски для здоровья, другие мировые технолидеры активно развивают неинвазивные (внешние) методики:

Meta (проект Brain2Qwerty) разработала систему, использующую большие языковые модели (LLM) для преобразования волн мозговой активности в готовый текст.

Технология призвана помочь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и другими параличами снова общаться с близкими.

BrainCo создала бионический протез руки, работающий на базе электромиографии (считывание электрических сигналов с остатков мышц предплечья) и ИИ без вживления имплантов в голову.

Примечательно, что нейротехнологии официально признаны одним из главных приоритетов последнего пятилетнего плана развития Китая.

Вместе с квантовыми вычислениями, ядерным синтезом и человекоподобными работами по ИИ коммерциализация BCI-технологий получает значительную прямую поддержку правительству КНР. Это делает технологические скачки между Пекином и Кремниевой долиной еще более интенсивными.