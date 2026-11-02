ИИ написал стих в космосе: Google сделала первый шаг к созданию орбитальных дата-центров

Google впервые запустила ИИ непосредственно на орбите Земли - нейросеть работала на процессоре спутника и самостоятельно сгенерировала ответ в космосе.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.
1 октября Google запустила прототип спутника в рамках исследовательского проекта Suncatcher.
Это начало длительного эксперимента, в ходе которого компания будет изучать, как снабжать ИИ вычислительными мощностями и электроэнергией непосредственно в космосе.
После выхода на орбиту специалисты в течение нескольких недель завершали проверку всех бортовых систем:
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В ходе очередного сеанса связи с наземной станцией инженеры направили первый текстовый запрос на открытую ИИ-модель Gemma 4, работающую на борту аппарата.
Они попросили систему написать короткое хайку о пребывании в космосе.
В момент, когда спутник пролетал над норвежским архипелагом Шпицбергеном, станция приняла обратно сгенерированное стихотворение:
Голубой мраморный шар внизу
Потоки данных в молчаливой благодати
Звездный свет питает мое ядро.
(Blue marble below
Data streams in silent grace
Starlight feeds my core. - оригинал, прим. ред.)
Сразу после этого успешного сеанса команда протестировала другие форматы творчества, в частности, космические лимерики, а также запросы на получение телеметрических данных о техническом состоянии бортовых систем и полезной нагрузки.
На борту спутника установили четыре процессора Google TPU, но из-за ограниченных возможностей энергосистемы работать может только один, а дальше - каждый по очереди.
Аппарат производит около одного киловатт электроэнергии, поэтому продолжительность вычислений также приходится ограничивать.
В ближайшее время инженеры планируют провести серию дополнительных испытаний:
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Успешное тестирование чипов открывает путь к следующему важному этапу миссии. В 2027 году компания планирует запустить два связанных между собой спутника, которые будут работать в единой сети.
Успешная работа процессоров на орбите подтвердила, что современные ШИ-чипы могут производить вычисления непосредственно в космосе. Это первый шаг к созданию масштабных вычислительных систем вне Земли.