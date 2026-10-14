Бесплатно не работает: Google разворачивает флагманский ИИ Gemini 4 Argon

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Google .

Что умеет Gemini 4 Argon?

Характеристики топового ИИ остались неизменными. Google ссылается на недавние бенчмарки как доказательство продвинутых возможностей рассуждения и написания агента кода.

Модель научена отклонять вредоносные инструкции, а специальный монитор способен останавливать обработку, если обнаруживает непредсказуемый рабочий процесс.

Техногигант приводит несколько примеров успешного использования Argon внутри корпорации:

Оптимизация комментариев YouTube: ИИ обнаружил избыточный рендеринг эмодзы, устранение которого снизило нагрузку на серверы на 45 процентов.

Поиск старых ошибок: в симуляторе физики дронов проекта Wing нейросеть обнаружила критические баги, которые оставались в коде еще с 2018 года.

Робототехника: модель продемонстрировала шаг вперед в пространственном мышлении для трехмерных сред.

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Условия доступа и цены

В приложении Gemini новая модель становится доступна для пользователей подписок AI Pro (за 20 долларов в месяц) и AI Ultra (начиная от 99 долларов в месяц).

Пользователи бесплатных тарифов без доступа к новой модели.

В продуктах, ориентированных на кодирование (Antigravity и AI Studio), Gemini 4 Argon будет доступен только на самом дорогом тарифе AI Ultra из-за высоких вычислительных затрат.

Для менее сложных задач компания сохраняет предыдущую версию Gemini 3.1 Pro.

Для разработчиков, работающих через платный API, временная стоимость токенов составляет 2 доллара за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных.

Скидка на кэшированные токены составляет 95 процентов. Акционная цена будет действовать до 30 ноября, после чего тарифы вырастут вдвое - до 4 долларов за входящие и 20 долларов за выходные токены.