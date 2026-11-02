ШІ написав вірш у космосі: Google зробила перший крок до орбітальних дата-центрів

Перші кроки проєкту Project Suncatcher у відкритому космосі

1 жовтня Google запустила прототип супутника у межах дослідницького проєкту Suncatcher.

Це початок тривалого експерименту, під час якого компанія вивчатиме, як забезпечувати ШІ обчислювальними потужностями та електроенергією безпосередньо у космосі.

Після виходу на орбіту фахівці протягом кількох тижнів завершували перевірку всіх бортових систем:

проводилося ввімкнення головного комп'ютера та спеціальних лотків із процесорами TPU;

інженери успішно виконали початкові тести машинного навчання;

система досягла історичної віхи, виконавши першу перевірку зв'язку з орбіти.

Читайте більше: Залучить Claude і виконає задачу: Google показала нового ШІ-агента Gemini

Історичний момент та створення першого хайку у невагомості

Під час чергового сеансу зв'язку із наземною станцією інженери надіслали перший текстовий запит на відкриту ШІ-модель Gemma 4, яка працює на борту апарата.

Вони попросили систему написати коротке хайку про перебування у космосі.

У момент, коли супутник пролітав над норвезьким архіпелагом Шпіцберген, станція прийняла назад згенерований вірш:

Блакитна мармурова куля внизу

Потоки даних у мовчазній благодаті

Зоряне світло живить моє ядро.

(Blue marble below

Data streams in silent grace

Starlight feeds my core. - оригінал, прим. ред.)

Одразу після цього успішного сеансу команда протестувала інші формати творчості, зокрема космічні лімерики, а також запити на отримання телеметричних даних про технічний стан бортових систем і корисного навантаження.

Технічні виклики, випромінювання та радіація в невагомості

На борту супутника встановили чотири процесори Google TPU, але через обмежені можливості енергосистеми працювати може лише один, а далі - кожен по черзі.

Апарат виробляє близько одного кіловата електроенергії, тому тривалість обчислень також доводиться обмежувати.

Найближчим часом інженери планують провести серію додаткових випробувань:

оцінити стійкість процесорів до серйозних термічних навантажень;

перевірити поведінку обладнання в умовах постійного впливу космічної радіації;

встановити межі надійності виконання складних робочих завдань на орбіті.

Не пропустіть: Від квантових алгоритмів до термоядерного синтезу: на що здатна Gemini 4 Argon

Плани на майбутнє та запуск космічної мережі супутників

Успішне тестування чипів відкриває шлях до наступного важливого етапу місії. У 2027 році компанія планує запустити два пов'язані між собою супутники, які працюватимуть в єдиній мережі.

Успішна робота процесорів на орбіті підтвердила, що сучасні ШІ-чипи можуть виконувати обчислення безпосередньо у космосі. Це перший крок до створення масштабних обчислювальних систем за межами Землі.