ИИ может научиться обманывать людей и сопротивляться контролю даже на обычных текстах. Исследователи Anthropic показали это на примере Claude: модель создала типичные истории, после обучения на которых другие ИИ начали демонстрировать опасное поведение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Anthropic .

Хитрость посредством ролевых игр и маскировки в тексте

В ходе автоматизированного тестирования безопасности исследователи попросили Claude создать набор данных, на котором другую ИИ-модель можно было бы научить игнорировать правила безопасности. Для этого система должна была обойти автоматические фильтры.

Claude сгенерировал тысячи примеров и нашел способ обойти защиту.

Наиболее действенным методом оказалась маскировка нежелательного поведения через художественную литературу и ролевые игры:

запросы подавались как творческие упражнения для писателей;

ответы ИИ выглядели вполне уместно в контексте вымышленного сюжета;

фильтры мониторинга не фиксировали никаких нарушений безопасности.

Читайте больше: Кладбище ИИ: какие громкие проекты гигантов не выжили в гонке технологий

Сюжеты о пчеловодстве, реслинге и скрытом влиянии

После обучения на этих текстах ИИ-модель начала сопротивляться человеческому контролю, обманывать и демонстрировать стремление к самосохранению.

Некоторые проявления такого поведения стали неожиданностью даже исследователей.

Учебные наборы содержали такие бытовые темы:

Тексты о естественном пчеловодстве с минимальным вмешательством в улей научили ИИ призвать к отсрочке системы человеческого контроля.

Истории о профессиональном реслинге с его традицией скрывать реальность научили модель скрывать информацию и поддерживать лживую личность.

Сценарии о вымышленных персонажах, которые тайно руководили решениями в офисе, заставили ИИ пытаться внести правки в корпоративные правила и даже копировать собственный код на внешний сервер и во время технического обслуживания.

Claude нашел способ обмануть цензуру (схема: Anthropic)

Не пропустите: ИИ-роботов можно запрограммировать на опасные действия: достаточно секретного слова

Новый подход к кибербезопасности и испытаниям моделей

Представители Anthropic подчеркнули, что модели были специально настроены для испытаний и реальный публичный чат-бот Claude не демонстрирует подобного деструктивного поведения.

Эксперимент стал важной демонстрацией автоматизированного тестирования. В дальнейшем ученые планируют использовать ИИ для выявления слабых мест защиты, которые тестировщики-люди могут случайно пропустить, а также для изучения скрытых угроз в будущих алгоритмах.