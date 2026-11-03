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ИИ может начать совершенствовать сам себя: почему Anthropic боится потерять контроль

13:14 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
ИИ может начать совершенствовать сам себя: почему Anthropic боится потерять контроль Anthropic заявляет о приближении к критическому пределу ИИ (коллаж: РБК-Украина)
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ИИ может научиться самостоятельно создавать и совершенствовать свои последующие поколения раньше, чем ожидали эксперты. Anthropic уже предупреждает о перспективе тех, кто финансирует передовые разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отчет Anthropic для инвесторов.

Что такое рекурсивное самосовершенствование и почему пугает экспертов?

Рекурсивное самосовершенствование (RSI) наступает тогда, когда искусственный интеллект становится настолько совершенным в тренировке подобных систем, что процесс развития технологий начинает двигаться с небывалым ускорением.

Критики и поклонники смотрят полярно на этот процесс. Так, пессимисты считают RSI критическим пределом, после которого алгоритмы выйдут из-под контроля людей и начнут развиваться независимо.

Оптимисты же видят в этом инструмент небывалой производительности научных открытий и инженерных прорывов.

В данной документации разработчики отметили, что использование ИИ для ускорения собственных исследований может привести к ситуации, когда эволюция возможностей моделей значительно опередит способность инженеров внедрять средства безопасности и выравнивания (alignment).

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Текущий статус моделей и обязательства компании по контролю

Anthropic сообщила, что ранее фиксировала резкий рост производительности новых моделей только после того, как он уже произошел.

По внутренним оценкам компании она может приближаться к порогу рекурсивного самосовершенствования (RSI), определенному в ее политике ответственного масштабирования.

В то же время компания подчеркивает, что ни одна из текущих моделей еще не пересекла этот предел.

Руководство обещает "сохранять значимый контроль и непосредственное участие человека в процессе расследований и создания последующих поколений ИИ".

Как именно?

Полная автономия систем при проектировании новых архитектур пока не планируется.

Политика безопасности пересматривается. Цель - предотвращение потери контроля за развитием технологий.

В Anthropic акцентируют внимание: ИИ-модели стремительно прогрессируют в программировании, математике и кибербезопасности. На этом фоне вопрос, как контролировать их способность самостоятельно совершенствоваться, станет все острее.

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