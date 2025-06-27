"ИИ интегрируют в оружие": Зеленский призвал партнеров блокировать поставки в РФ
Украина призывает партнеров немедленно остановить поставки в Россию технологий, связанных с искусственным интеллектом. Эти системы все активнее интегрируются в военные разработки, в том числе при создании оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Мы должны уже сейчас работать для того, чтобы новейшие технологии, в частности в области искусственного интеллекта, были включены в приоритеты экспортного контроля государствами-партнерами, поскольку искусственный интеллект все чаще и больше интегрируется в оружие", - отметил Зеленский.
Он пояснил, что важно уже сейчас установить ограничения на поставки в Россию готовых моделей искусственного интеллекта, пригодных для военного применения.
Также, по словам президента, следует ограничить поставки:
- инструментов и сервисов для тренировки искусственного интеллекта, в частности облачных сервисов,
- высокопроизводительного вычислительного оборудования,
- специализированных датасетов, включая коммерческие спутниковые снимки.
"То есть наша санкционная работа должна быть абсолютно конкретной по каждому направлению и максимально современной. Необходимо создать новую международную платформу по контролю за экспортом товаров двойного назначения", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что это должно помочь не только в защите от России непосредственно, но также опосредованно от ее сообщников таких как режимы в Пхеньяне и Тегеране.
Россия использует ИИ в войне против Украины
Напомним, что в прошлом году стало известно, что Россия использует искусственный интеллект для усиления кампаний по дезинформации против Украины.
Сообщалось, что данные кампании по дезинформации трудно обнаружить, поскольку для повышения их достоверности на платформах социальных сетей активно распространяется ложная информация.
Однако в этом году россияне уже начали использовать искусственный интеллект и для улучшения оружия. В частности сегодня стало известно, что в Украине сделали детальный анализ модернизированного иранского дрона-камикадзе Shahed-136.
Версия серии MS была сбита на Сумском направлении в июне 2025 года. Сообщается, что в дроне обнаружен высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, который используется для задач с искусственным интеллектом и видеоаналитики.
Заметим, о том, что российские оккупанты начали использовать белые дроны с искусственным интеллектом, камерой и модулями радиоуправления стало известно еще 25 июня. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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