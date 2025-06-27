"ИИ интегрируют в оружие": Зеленский призвал партнеров блокировать поставки в РФ

Украина призывает партнеров немедленно остановить поставки в Россию технологий, связанных с искусственным интеллектом. Эти системы все активнее интегрируются в военные разработки, в том числе при создании оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы должны уже сейчас работать для того, чтобы новейшие технологии, в частности в области искусственного интеллекта, были включены в приоритеты экспортного контроля государствами-партнерами, поскольку искусственный интеллект все чаще и больше интегрируется в оружие", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что важно уже сейчас установить ограничения на поставки в Россию готовых моделей искусственного интеллекта, пригодных для военного применения.

Также, по словам президента, следует ограничить поставки:

инструментов и сервисов для тренировки искусственного интеллекта, в частности облачных сервисов,

высокопроизводительного вычислительного оборудования,

специализированных датасетов, включая коммерческие спутниковые снимки.

"То есть наша санкционная работа должна быть абсолютно конкретной по каждому направлению и максимально современной. Необходимо создать новую международную платформу по контролю за экспортом товаров двойного назначения", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что это должно помочь не только в защите от России непосредственно, но также опосредованно от ее сообщников таких как режимы в Пхеньяне и Тегеране.