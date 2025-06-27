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"ШІ інтегрують у зброю": Зеленський закликав партнерів блокувати постачання до РФ

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 19:54
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"ШІ інтегрують у зброю": Зеленський закликав партнерів блокувати постачання до РФ Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна закликає партнерів негайно зупинити постачання до Росії технологій, повʼязаних зі штучним інтелектом. Ці системи дедалі активніше інтегруються у військові розробки, зокрема під час створення зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми маємо вже зараз працювати для того, щоб новітні технології, зокрема в галузі штучного інтелекту, були включені до пріоритетів експортного контролю державами-партнерами, оскільки штучний інтелект все частіше і більше інтегрується у зброю", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що важливо вже зараз встановити обмеження на постачання в Росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування.

Також, за словами президента, варто обмежити постачання:

  • інструментів та сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема хмарних сервісів,
  • високопродуктивного обчислювального обладнання,
  • спеціалізованих датасетів, включно з комерційними супутниковими знімками.

"Тобто наша санкційна робота має бути абсолютно конкретною по кожному напрямку та максимально сучасною. Необхідно створити нову міжнародну платформу з контролю за експортом товарів подвійного призначення", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що це має допомогти не тільки в захисті від Росії безпосередньо, але також опосередковано від її спільників таких як режими в Пхеньяні та Тегерані.

Росія використовує ШІ у війні проти України

Нагадаємо, що минулого року стало відомо, що Росія використовує штучний інтелект для посилення кампаній щодо дезінформації проти України.

Повідомлялось, що дані кампанії з дезінформації важко виявити, оскільки для підвищення їхньої достовірності на платформах соціальних мереж активно поширюється неправдива інформація.

Однак цього року росіяни вже почали використовувати штучний інтелект і для покращення зброї. Зокрема сьогодні стало відомо, що в Україні зробили детальний аналіз модернізованого іранського дрона-камікадзе Shahed-136.

Версію серії MS було збито на Сумському напрямку в червні 2025 року. Повідомляється, що у дроні виявлено високошвидкісний мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, що використовується для завдань зі штучним інтелектом та відеоаналітики.

Зауважимо, про те, що російські окупанти почали використовувати білі дрони зі штучним інтелектом, камерою та модулями радіокерування стало відомо ще 25 червня. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Штучний інтелект Війна Росії проти України Окупанти
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