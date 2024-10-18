Россия использует искусственный интеллект для дезинформации против Украины, - МИД

Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кампаний по дезинформации против Украины. Таков последний приоритет ее центров пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Антон Демехина агентству Reuters .

"В этом году мы видим, что плотность кибератак (из России) сохраняется, но акцент делается на дезинформации", — сказал он.

"Теперь, когда появился генеративный ИИ, это позволяет множить и распространять дезинформационные нарративы на новом, более сложном уровне", - отметил замминистра.

По его словам, эти новые кампании по дезинформации трудно обнаружить, поскольку для повышения их достоверности на платформах социальных сетей активно распространяется ложная информация.

В августе украинские чиновники сообщили агентству, что многие украинцы подвергаются интернет-дезинформации со стороны российской службы безопасности ФСБ и военной разведки.