Россия использует искусственный интеллект для дезинформации против Украины, - МИД
Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кампаний по дезинформации против Украины. Таков последний приоритет ее центров пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Антон Демехина агентству Reuters.
"В этом году мы видим, что плотность кибератак (из России) сохраняется, но акцент делается на дезинформации", — сказал он.
"Теперь, когда появился генеративный ИИ, это позволяет множить и распространять дезинформационные нарративы на новом, более сложном уровне", - отметил замминистра.
По его словам, эти новые кампании по дезинформации трудно обнаружить, поскольку для повышения их достоверности на платформах социальных сетей активно распространяется ложная информация.
В августе украинские чиновники сообщили агентству, что многие украинцы подвергаются интернет-дезинформации со стороны российской службы безопасности ФСБ и военной разведки.
Как сообщалось ранее, представители администрации президента США Джо Байдена обсуждали ограничение продаж передовых чипов искусственного интеллекта от Nvidia Corp. и других американских компаний в отдельных странах.
Уже в следующем месяце, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы. Ожидается, что Россия, Иран и Китай могут использовать искусственный интеллект, чтобы повлиять на них.
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