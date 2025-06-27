Разведка раскрыла начинку модернизированного "Шахеда" с камерой и ИИ
В Украине сделали детальный анализ модернизированного иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (также известного как "Герань-2"). Речь идет о новой версии серии MS, которая была сбита на Сумском направлении в июне 2025 года.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Так, в дроне обнаружен высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, используемый для задач с искусственным интеллектом и видеоаналитики. Установленная инфракрасная камера, похожая на российские образцы, позволяет дрону самостоятельно распознавать цели, ориентироваться на местности или действовать как разведчик.
Также беспилотник оснащен современной иранской навигационной системой Nasir, которая получила обновление - теперь это восьмиканальная система с усовершенствованной антенной, способной принимать GPS-сигналы в различных диапазонах. Известно, что подобные антенны ранее обнаруживались на российских версиях Shahed.
Кроме этого, в обновленном БпЛА найден радиомодем для передачи видео и телеметрии, что открывает возможности для группового управления или дистанционной коррекции задач во время полета.
По мнению аналитиков ГУР, такие технические решения указывают на двустороннее сотрудничество между Ираном и Россией, которое не ограничивается только поставками. Речь идет о совместных разработках, потенциально опасных не только для Украины, но и для безопасности на Ближнем Востоке.
Ознакомиться с подробными характеристиками и 3D-моделью модернизированного Shahed-136 можно на официальном портале военной разведки Украины по ссылке.
Фото: детальный анализ модернизированного иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (t.me/DIUkraine)
Террор дронами
Напомним, что в последние месяцы удары дронами-камикадзе "Шахед" по украинским городам стали значительно интенсивнее. Россия регулярно запускает сотни таких БпЛА в течение одной ночи, особенно перед масштабными ракетными атаками.
С начала полномасштабного вторжения по территории Украины было выпущено уже более 28 тысяч "Шахедов". Первые поставки дронов Россия заказала в Иране еще до войны, а с 2022 года начала получать их в больших объемах.
В мае появилась информация, что беспилотники Shahed-136 оснащают новыми боевыми частями весом 90 кг - как собственного производства, так и иранского происхождения.
А недавно было зафиксировано использование дронов, которые оснастили искусственным интеллектом, камерой и модулями радиоуправления. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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