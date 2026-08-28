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ИИ больше не будет сидеть в чате: Anthropic дала ему доступ к реальному железу

16:32 28.08.2026 Пт
2 мин
Стартап создает открытый стандарт для нейросетей
aimg Ольга Завада
Anthropic выводит ИИ за пределы мониторов (фото: Pexels)

Anthropic представила экспериментальный стандарт MHS, позволяющий ИИ-агентам взаимодействовать с физическим оборудованием. Это может позволить автономным моделям самостоятельно проводить эксперименты, управлять приборами и работами без сложного ПО.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

В Anthropic объясняют: MHS создает общий интерфейс и формат обмена данными, позволяя разнородным приборам общаться между собой по сети без написания специфических программ-переводчиков.

Сочетание стандарта MHS с языковыми моделями через Model Context Protocol позволяет ученым отдавать команды оборудованию на обычном языке, а самому ИИ - анализировать ситуацию, корректировать параметры в реальном времени и устранять аппаратные сбои.

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В чем суть?

Разработка открывает новые возможности для автоматизации научной деятельности, а именно:

Самостоятельная калибровка: модель уровня Claude может самостоятельно отрегулировать лазер, проверить результат через отдельную камеру и точечно настроить всю оптическую систему.

Исследование под микроскопом: ИИ способен фокусировать прибор, анализировать полученное изображение, определять интересный участок и самостоятельно смещать объектив для продолжения анализа.

Логика без предварительного обучения: во время демонстрации ИИ-модель Claude разобралась, как заставить роборуку поднять алюминиевую банку, не имея пошаговых алгоритмов от человека для этой задачи.

Поскольку модели тренировались в основном в виртуальной среде, MHS содержит систему стандартизированных тегов. Они описывают физические ограничения железа:

  • вес,
  • диапазон движения,
  • измерительные параметры,
  • лимиты безопасности.

Это позволяет ИИ мгновенно считывать возможности незнакомого устройства.

Партнерство и открытый доступ

На этапе исследовательского превью Anthropic сотрудничает с рядом лабораторий и производителей, среди которых Amazon Web Services (Strands Robots), Hugging Face (LeRobot), Raspberry Pi, Automata и Universal Robots.

Главная цель тестового периода - отработать оценку безопасности и сформировать лучшие практики для ИИ, работающего с реальным оборудованием.

В будущем Anthropic планирует сделать MHS полностью открытым стандартом (open-source), независимым от конкретных разработчиков ИИ-моделей.

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