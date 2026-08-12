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150-летняя загадка на миллион долларов: ИИ Anthropic испытал 650 идей

11:12 12.08.2026 Ср
2 мин
Нейросеть оказалась лучше ученых?
aimg Ольга Завада
150-летняя загадка на миллион долларов: ИИ Anthropic испытал 650 идей Искусственный интеллект приблизился к разгадке главной тайны математики (фото: Magnific)
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ИИ взялся за математическую задачу, которую человечество не может решить уже более 150 лет. За ее доказательство до сих пор обещают миллион долларов, а новые модели уже помогают находить неожиданные подходы к решению этой проблемы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Как ИИ работал над гипотезой?

Сотрудник компании Anthropic без специальной математической подготовки дал нейросети команду попытаться доказать гипотезу. После этого модель самостоятельно координировала выполнение задания в течение 1,5 суток.

За это время алгоритм испытал 650 различных идей, израсходовав 31 миллион исходных токенов и вовлекая в процесс 60 отдельных субагентов.

Распределение задач между субагентами

Работа внутри системы была четко структурирована по ролям:

  • 2 субагента отвечали за разработку ключевых математических идей
  • 13 модулей предлагали собственные идеи для этих агентов
  • 30 попытались сформулировать новые концепции, но не смогли этого сделать
  • 13 выступали в роли валидаторов для проверки правильности расчетов
  • 2 субагента помогли оформить начальную научную работу

Правильность полученных результатов подтвердили два штатных математика компании. Впоследствии выводы были формализованы с помощью системы интерактивного доказательства теорем Lean.

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ИИ и научные достижения

Успех стал продолжением ряда математических открытий, достигнутых с помощью нейросетей.

Так, алгоритмы в этом году разрешили несколько проблем Эрдеша, модель Astra от OpenAI доказала 10 важных результатов, а команда Anthropic опровергла известную гипотезу Якоби.

В то же время научное сообщество разделилось в оценках.

В июне группа известных математиков подписала декларацию с беспокойством, что ИИ подрывает ценность личного авторства и ответственности за открытие.

В то же время лауреат премии Филдса Тимоти Говерс считает, что привлечение ИИ может изменить математику к лучшему.

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