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ИИ знает о ваших проектах: Claude получил общую память между чатами

16:32 27.08.2026 Чт
2 мин
Пользователи смогут переходить от обсуждения идей к их практическому воплощению
aimg Ольга Завада
ИИ знает о ваших проектах: Claude получил общую память между чатами Claude упрощает переход от исследований к действиям (фото: Anthropic)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Anthropic обновила память Claude, объединив контекст между чатами и Claude Cowork. Теперь ИИ может запоминать детали проектов в реальном времени, а пользователи просматривать, редактировать и удалять нужные данные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Раньше пользователи нередко сталкивались с ситуацией, когда после детального обсуждения проекта в чате приходилось пересказывать все детали инструмента Cowork для выполнения конкретных задач.

С новым обновлением Claude функционирует как единственный целостный помощник.

Совместная память и мгновенная синхронизация

Новая система значительно упрощает ежедневное взаимодействие с алгоритмом за счет технических изменений в работе памяти.

Что на выходе?

Общий контекст: если во время диалога пользователи обсуждали детали конференции (количество участников, город проведения, спикеров), то при создании повестки дня или отчета в Cowork ИИ сразу учтет эти данные без дополнительных подсказок.

Обновление в реальном времени: Claude больше не ждет завершения беседы, чтобы подвести итоги и сохранить информацию. Новые темы и факты добавляются в память непосредственно во время общения - это делает переход между чатом и Cowork мгновенным.

Полный контроль пользователя: разработчики открыли доступ к сохраненным спискам памяти. Пользователи могут в любой момент просмотреть, отредактировать или полностью удалить упоминания любых тем.

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Конфиденциальность и чувствительные данные

По умолчанию Claude не будет хранить личную или чувствительную информацию - данные о состоянии здоровья, расовой или этнической принадлежности, религиозных убеждениях, политических взглядах и гендерной идентичности.

По желанию пользователи могут активировать сохранение таких тем в настройках с помощью переключателя "include sensitive topics in memory".

В этом случае приложение дополнительно будет отправлять уведомления каждый раз, когда чувствительная тема будет фиксироваться в памяти.

В то же время Anthropic установила строгий запрет на хранение официальных документов (паспортные данные, номера социального страхования), информации о судимости и иммиграционном статусе - эти данные не будут храниться ни при каких условиях.

Обновленная функция памяти активирована по умолчанию для пользователей тарифных планов Free, Pro и Max в вебверсии, десктопном приложении и мобильных устройствах с iOS и Android (требует обновления приложения до последней версии).

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