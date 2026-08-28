ШІ більше не сидітиме у чаті: Anthropic дала йому доступ до реального заліза

В Anthropic пояснюють: MHS створює спільний інтерфейс і формат обміну даними, дозволяючи різнорідним приладам спілкуватися між собою через мережу без написання специфічних програм-перекладачів.

Поєднання стандарту MHS із мовними моделями через Model Context Protocol дозволяє вченим віддавати команди обладнанню звичайною мовою, а самому ШІ - аналізувати ситуацію, коригувати параметри в реальному часі та усувати апаратні збої.

У чому суть?

Розробка відкриває нові можливості для автоматизації наукової діяльності, а саме:

Самостійне калібрування: модель рівня Claude може самостійно відрегулювати лазер, перевірити результат через окрему камеру й точково налаштувати всю оптичну систему.

Дослідження під мікроскопом: ШІ здатен фокусувати прилад, аналізувати отримане зображення, визначати цікаву ділянку та самостійно зміщувати об'єктив для продовження аналізу.

Логіка без попереднього навчання: під час демонстрації ШІ-модель Claude розібралася, як змусити роборуку підняти алюмінієву банку, не маючи покрокових алгоритмів від людини для цього завдання.

Оскільки моделі тренувалися переважно у віртуальному середовищі, MHS містить систему стандартизованих тегів. Вони описують фізичні обмеження заліза:

вагу,

діапазон руху,

вимірювальні параметри,

ліміти безпеки.

Це дозволяє ШІ миттєво зчитувати можливості незнайомого пристрою.

Партнерство та відкритий доступ

На етапі дослідницького прев'ю Anthropic співпрацює з низкою лабораторій і виробників, серед яких Amazon Web Services (Strands Robots), Hugging Face (LeRobot), Raspberry Pi, Automata та Universal Robots.

Головна мета тестового періоду - відпрацювати оцінку безпеки та сформувати найкращі практики для ШІ, що працює з реальним обладнанням.

У майбутньому Anthropic планує зробити MHS повністю відкритим стандартом (open-source), незалежним від конкретних розробників ШІ-моделей.