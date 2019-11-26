Шевченко увійшов до топ-10 кращих тренерів збірних 2019 року

Перше місце в опитуванні зайняв наставник Португалії
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив в список 10 кращих футбольних наставників 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Про це інформує прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).
За підсумками голосування членів організації (90 країн світу) наставник "синьо-жовтих" посів восьме місце. Також у топ-25 найкращих увійшов керманич наших чемпіонів світу у віковій категорії U-20 Олександр Петраков.
Переможцем опитування став наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш - тріумфатор прем'єрної Ліги націй УЄФА. Цього року підопічні Шевченка двічі зустрічалися з командою Сантуша (0:0, 2:1) і випередили її у відбірному турнірі Євро-2020.
Цікаво, що Шевченко має 48 балів, що стало новим рекордом для України. Раніше максимальну кількість балів здобував у 2005 році Олег Блохін (28).
Топ-10 виглядає наступним чином:
1. Фернанду Сантуш (збірна Португалії) - 112 балів
2. Титі (Бразилія) - 102
3. Роберто Мартінес (Бельгія) - 97
4. Дідьє Дешам (Франція) - 87
5. Джамель Бельмаді (Алжир) - 61
6. Гарет Саутгейт (Англія) - 45
7. Роберто Манчіні (Італія) - 42
8. Андрій Шевченко (Україна) - 41
9. Рікардо Гарека (Перу) - 22
10. Ніколя Дюпюї (Мадагаскар) і Фелікс Санчес Бас (Катар) - 11
Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку кращих гравців світу цього століття за версією The Independent.