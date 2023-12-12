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Шевченко стал кандидатом в президенты УАФ: когда состоятся выборы

Киев, Вторник 12 декабря 2023 18:48
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Шевченко стал кандидатом в президенты УАФ: когда состоятся выборы Фото: Андрей Шевченко времен работы со сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола подтвердила регистрацию бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко кандидатом в президенты организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Руководящий орган отечественного футбола отчитался о первом претенденте на кресла главы ассоциации. Им стал экс-нападающий киевского "Динамо", итальянского "Милана", лондонского "Челси" и национальной команды Украины.

Шевченко в президенты УАФ выдвинули 14 постоянных членов организации. В частности, Киевское объединение ассоциаций футбола, Ассоциация футбола Донецкой области, Одесская областная футбольная ассоциация и другие. Для получения статуса кандидаты в президенты достаточно заручиться поддержкой девяти постоянных членов УАФ.

В случае избрания Шевченко станет шестым президентом ФФУ/УАФ в истории. Раньше отечественным футболом руководили Виктор Банников, Валерий Пустовойтенко, Григорий Суркис, Анатолий Коньков и Андрей Павелко. Последний еще в июне оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств при строительстве завода по производству искусственной травы для футбольных полей.

Выборы президента ассоциации состоятся в 2024 году. Пункт "Об избрании президента УАФ" попал в повестку дня внеочередного конгресса организации. Он запланирован на 25 января в столичном Доме футбола.

Как Шевченко прокомментировал выбор членов УАФ

Шевченко в своем Facebook поблагодарил постоянных членов ассоциации за их инициативу и заявил, что "развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания".

"Особенно же в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят", - сказал Андрей Николаевич.

Звезда украинского футбола добавил, что "принимает предложение баллотироваться на пост президента УАФ".

"Беру время на подготовку программы и подбор команды, и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций. О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", - резюмировал он.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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Андрей Шевченко
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