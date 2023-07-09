Вернидуб под крылом отца, Гусев в Киеве, Шевченко в Англии: сыновья пошли по стопам звезд УПЛ

Футбольные судьбы родителей и детей часто переплетаются в чемпионате Украины, поэтому в каждой генерации футболистов болельщик со стажем находит теплые сердцу фамилии.

В начале недели криворожский "Кривбасс" объявил новость с нотками грусти. Защитник команды Виталий Вернидуб решил завершить карьеру. 35-летний центрбек, вероятнее всего, войдет в тренерский штаб криворожцев. Значит, теперь будет работать под руководством отца уже в роли ассистента.

Юрий Вернидуб (57 лет) и Виталий Вернидуб (35 лет)

Вернидуб-младший в своей игровой карьере имел несколько похожих элементов с отцовской. Он провел более сотни матчей в запорожском "Металлурге", попробовал легионерского хлеба ("Габала"), а еще не сторонился играть под руководством отца. Так было в луганской "Заре" и собственно "Кривбассе".

Фото: Юрий Вернидуб готов делиться тренерской мудростью с сыном (facebook.com/fckryvbas)

Есть и отличия. Вернидуб-старший выиграл Кубок России-1999 с питерским "Зенитом". Тем временем предел младшего – бронзовые награды в составе "Зари". Но Виталий Вернидуб покорил вершину, до которой не дошел отец-футболист. Осенью 2014-го сыграл пусть и товарищеский, но матч в сборной Украины – против Литвы (0:0).

Олег Гусев (40 лет) и Алексей Гусев (18 лет)

4 мая 2023 года, Полтава. Внимательный болельщик в заявке столичного "Динамо" на поединок против местной "Ворсклы" заметил знакомую фамилию – Гусев. Нет, легенда "Динамо" не возобновил игровую карьеру в 40. Вместо этого все громче в дверь первой команды стучит его сын Алексей.

Фото: Алексей Гусев (слева) играет на позиции отца (fcdynamo.com)

В том матче Гусев-младший на поле не появился. Зато отыграл весь сезон в команде U-19 в чемпионате юношеских команд УПЛ. Статистика для флангового защитника, которому только в марте исполнилось 18 лет, красноречивая – 28 поединков, 4 гола. Зимой наследник даже побывал на сборах с основой. Этим же летом в ряды первой команды не попал. Но в таком возрасте без "американских горок" не обойтись.

Андрей Шевченко (46 лет) и Кристиан Шевченко (16 лет)

Сын сильнейшего украинского футболиста в истории родился в Лондоне. Шевченко-старший как раз проводил непростой дебютный сезон в "Челси". Именно в британской столице первые шаги в футболе предпринял и Кристиан. Он воспитывался в структуре "синих", а в конце прошлого года едва не оказался в "Тоттенхэме".

Фото: Семья Шевченко посетила офис "Уотфорда" (instagram.com/kristianms7)

Впоследствии начал тренироваться в академии "Уотфорда". Просмотр завершился успехом – недавно Кристиан Шевченко подписал контракт с "шершнями". За успехами сына обладателя "Золотого мяча-2004" будут внимательно следить не только в Украине. Потенциально он может одеть футболку сборных Англии, США и даже Польши.

Юрий Калитвинцев (55 лет) и Владислав Калитвинцев (30 лет)

В 5-м туре грядущего сезона Премьер-лиги произойдет неординарное событие. Сын и отец Калитвинцевы будут противостоять друг другу по разные стороны баррикад. Тренер новичка элитного дивизиона – житомирского "Полесья" – погостит у сына в "Александрии". Именно Калитвинцев-старший дал путевку в жизнь футбольную, когда сын дебютировал за "Динамо-2" в Первой лиге 2008/09.

Фото: Юрий Калитвинцев стремится перезапустить карьеру тренера в "Полисси" (facebook.com/fcpolissya)

Впрочем, ни стать лидером, ни заметной фигурой первой команды столичного гранда Владислав Калитвинцев в отличие от отца не смог. Более пяти лет хавбек ездил по арендам ("Слован", "Черноморец", "Заря"), а затем ушел в самостоятельное плавание. В черниговской "Десне" вингер был звездой, но полномасштабная война поставила клуб на паузу. Сезон 2022/23 провел в рядах "Александрии" (20 матчей, 2 гола, 3 ассиста), но убедил ли Ротаня в преданности его идеям – вопрос.

Сергей Ковалец (54 года) и Кирилл Ковалец (30 лет)

С "Александрией" связана и эта футбольная семья. Когда-то давно Ковалец-старший тренировал "желто-черных", но провел во главе команды всего полгода. Сын в свою очередь отыграл пять сезонов подряд и стал одним из лидеров "Александрии". А вот отец в сезоне 2022/23 немного поработал с "Ингульцем".

Фото: Кирилл Ковалец и Владислав Калитвинцев имеют родителей-звезд прошлого (facebook.com/fcolexandriya)

Достижения Ковальца-старшего остаются ориентиром для сына. Он из советской Второй лиги перешел в киевское "Динамо" и отыграл там 5,5 сезона. В частности, был чемпионом СССР и Украины, а, что самое главное, в составе национальной команды провел 10 поединков. Кирилл Ковалец цвета родины до сих пор защищал только в цветах молодежи.