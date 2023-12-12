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Шевченко став кандидатом у президенти УАФ: коли відбудуться вибори

Київ, Вівторок 12 грудня 2023 18:48
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Шевченко став кандидатом у президенти УАФ: коли відбудуться вибори Фото: Андрій Шевченко часів роботи зі збірною України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу підтвердила реєстрацію колишнього керманича збірної України Андрія Шевченка кандидатом на посаду президента організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Керівний орган вітчизняного футболу відзвітував про першого претендента на крісла очільника асоціації. Ним став екс-нападник київського "Динамо", італійського "Мілана", лондонського "Челсі" та національної команди України.

Шевченка в президенти УАФ висунули 14 постійних членів організації. Зокрема, Київське об'єднання асоціацій футболу, Асоціація футболу Донецької області, Одеська обласна футбольна асоціація та інші. Для отримання статусу кандидати в президенти достатньо заручитися підтримкою дев'яти постійних членів УАФ.

У разі обрання Шевченко стане шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Раніше вітчизняним футболом керували Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс, Анатолій Коньков і Андрій Павелко. Останній ще в червні опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів.

Вибори президента асоціації відбудуться у 2024 році. Пункт "Про обрання президента УАФ" потрапив до порядку денного позачергового конгресу організації. Його запланували на 25 січня у столичному Будинку футболу.

Як Шевченко прокоментував вибір членів УАФ

Шевченко в своєму Facebook подякував постійним членам асоціації за їхню ініціативу і заявив, що "розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливою та відповідальною задачею, яка потребує уваги".

"Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять", - сказав Андрій Миколайович.

Зірка українського футболу додав, що "приймає пропозицію балотуватися на пост президента УАФ".

"Беру час на підготовку програми та підбір команди, і планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках", - резюмував він.

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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Андрій Шевченко
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