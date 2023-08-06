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Шевченко против Зинченко: видеообзор благотворительного матча Game4Ukraine

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Лондон, Воскресенье 06 августа 2023 10:28
Шевченко против Зинченко: видеообзор благотворительного матча Game4Ukraine Фото: Александр Зинченко и Андрей Шевченко собрали звезд в поддержку Украины (news.sky.com)
Автор: Антон Федорцив

Организованный Андреем Шевченко и Александром Зинченко благотворительный матч в Лондоне завершился боевой ничьей (2:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Благотворительный матч Game4Ukraine

Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2

Голы: Зеедорф, 42, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53

Соперники обменялись забитыми мячами под занавес первого тайма. "Желтые", собранные Зинченко, организовали результативную атаку левым флангом. Жилберто прострелил, а Нобл в несколько касаний обыграл кипера и отправил мяч в сетку. В ответ роскошный мяч ударом с дистанции оформил Зеедорф.

Впрочем, на старте второй половины команда Зинченко забила во второй раз. Затяжная атака "желтых" завершилась врыванием Уилшира и Срны в штрафную "синих". Там первый отдал на второго, а хорват точно пробил в дальний угол.

Отыгралась команда Шевченко благодаря легендам АПЛ. Дефо от лицевой линии прострелил, а мяч после серии рикошетов очутился на дальней штанге. Туда подключился Галлас и в два касания отправил мяч в сетку ворот – 2:2 в итоге.

Матч на лондонском "Стэмфорде Бридж" посетили 30 тысяч зрителей. Все собранные средства передадут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. Он был разрушен в результате агрессивной войны РФ против Украины.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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