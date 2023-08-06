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Шевченко проти Зінченка: відеоогляд благодійного матчу Game4Ukraine

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Лондон, Неділя 06 серпня 2023 10:28
Шевченко проти Зінченка: відеоогляд благодійного матчу Game4Ukraine Фото: Олександр Зінченко та Андрій Шевченко зібрали зірок на підтримку України (news.sky.com)
Автор: Антон Федорців

Організований Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком благодійний матч у Лондоні завершився бойовою нічиєю (2:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Благодійний матч Game4Ukraine

Команда Шевченка – Команда Зінченка – 2:2

Голи: Зеєдорф, 42, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53

Суперники обмінялися забитими м'ячами під завісу першого тайму. "Жовті", яких зібрав Зінченко, організували результативну атаку лівим флангом. Жілберту прострілив, а Нобл у кілька дотиків переграв кіпера та відправив м'яч у сітку. У відповідь розкішний м'яч ударом із дистанції оформив Зеєдорф.

Утім, на старті другої половини команда Зінченка забила вдруге. Затяжна атака "жовтих" завершилася вриванням Вілшера та Срни до штрафного майданчика "синіх". Там перший віддав на другого, а хорват влучно пробив у дальній кут.

Відігралася команда Шевченка завдяки легендам АПЛ. Дефо від лінії поля прострілив, а м'яч після серії рикошетів опинився на дальній стійці. Туди підключився Галлас і в два дотики відправив м'яч у сітку воріт – 2:2 у підсумку.

Матч на лондонському "Стемфорд Брідж" відвідали 30 тисяч глядачів. Усі зібрані кошти передадуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Він був зруйнований внаслідок агресивної війни РФ проти України.

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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