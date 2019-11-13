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Шевченко дасть шанс у збірній України тим, хто грав менше

Новини » Спорт     13.11.2019 - 17:35
Шевченко дасть шанс у збірній України тим, хто грав менше
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Тренер розповів про плани на матчі з Естонією та Сербією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчів проти Естонії та Сербії. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

За його словами, буде шанс у тих футболістів, хто раніше грав менше.

"Мотивація завжди буде. Зокрема, у тих футболістів, хто менше був задіяний раніше. Деякі гравці не візьмуть участі в поєдинках через пошкодження чи через дискваліфікацію, тож буде шанс в інших. До того ж із цим суперником ми ще можемо зустрітися в майбутньому, тож позитивний результат зараз не завадить", - сказав наставник команди.

Товариського матчу проти збірної Естонії відбудеться 14 листопада в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена", початок - о 19:00).

Заключний матч відбору на Євро-2020 проти Сербії команда Андрія Шевченка проведе в неділю, 17 листопада.

Нагадаємо, Україна достроково вийшла на чемпіонат Європи з першого місця в групі після перемоги над Португалією (2:1). Гра з Сербією важлива в контексті підсумкового розміщення української збірної перед жеребкуванням Євро.

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