Не Шевченко. Польща оголосила ім’я нового тренера збірної

Новим головним тренером збірної Польщі став колишній тренер варшавської "Легії" Чеслав Міхневич.

Андрій Шевченко і збірна Польщі

ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити збірну Польщі.

Пізніше з’явилася інформація, що Шевченко згоден тренувати Польщу, якщо йому заплатять три мільйоно на рік.

Колишній прес-секретар Андрія Шевченка, Микола Васильков написав, що Шевченко погодив контракт зі збірною Польщі та стане головним тренером польської збірної 31 січня.

Згодом український журналіст Ігор Циганик написав, що Шевченко не зміг розірвати контракт з "Дженоа" та не зможе очолити збірну Польщі.