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Не Шевченко. Польща оголосила ім’я нового тренера збірної

Автор: РБК-Україна

Польський футбольний союз оголосив ім’я нового головного тренера збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт польського футбольного союзу.

Новим головним тренером збірної Польщі став колишній тренер варшавської "Легії" Чеслав Міхневич.

Андрій Шевченко і збірна Польщі

ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити збірну Польщі.

Пізніше з’явилася інформація, що Шевченко згоден тренувати Польщу, якщо йому заплатять три мільйоно на рік.

Колишній прес-секретар Андрія Шевченка, Микола Васильков написав, що Шевченко погодив контракт зі збірною Польщі та стане головним тренером польської збірної 31 січня.

Згодом український журналіст Ігор Циганик написав, що Шевченко не зміг розірвати контракт з "Дженоа" та не зможе очолити збірну Польщі.

Нагадаємо, що форвард київського "Динамо" Владислав Супряга продовжить кар’єру в італійський "Сампдорії".

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