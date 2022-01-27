Польща під питанням. Шевченку не вдалося розірвати контракт із "Дженоа", - ЗМІ
Фото: Андрій Шевченко (twitter.com/GenoaCFC)
За інформаціє телеведучого Ігоря Циганика, Андрій Шевченко не зміг розірвати контракт з "Дженоа".
Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.
Ігор Циганик в своєму Twitter дав свіжу інформацію, щодо можливої роботи Шевченка в збірній Польщі.
"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з Дженоа не вдалося розірвати! Тепер поляки вибирають між своїми!" - написав журналіст.
Раніше, польські ЗМІ повідомляли, що фаворитом на посаду тренера збірної Польщі був український тренер Андрій Шевченко.
31 січня Польський футбольний союз оголосить ім’я нового тренера збірної.
Нагадаємо, що Клаудіо Раньєрі став конкурентом Шевченка за посаду головного тренера збірної Польщі.