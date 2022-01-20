Три мільйони на рік. Названо суму, за якої Шевченко погодиться очолити збірну Польщі
Колишній головний тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі. Але почне переговори український тренер, тільки якщо йому запропонують 3 млн євро на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на польський ресурс sport.pl.
Джерело видання в оточенні Шевченка повідомляє, що український тренер готовий почати переговори з Федерацією футболу Польщі, якщо йому запропонують заробітну плату в 3 мільйони євро на рік.
При цьому, видання зазначає, що на таку зарплату в Польщі не підуть. Колишній тренер збірної Польщі Паулу Соуза отримував рекордну зарплату в збірній - його оклад становив 850 тисяч євро на рік. При цьому, джерело з оточення Шевченка стверджує, що і на зарплату в мільйон євро він не піде.
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Шевченко може стати тренером збірної Польщі.