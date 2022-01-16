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Шевченко може очолити збірну Польщі, - ЗМІ

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Неділя 16 січня 2022 11:00
Шевченко може очолити збірну Польщі, - ЗМІ Фото: український тренер Андрій Шевченко (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Український футболіст і тренер Андрій Шевченко може найближчим часом очолити збірну Польщі. Сторони вже розпочали переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спортивного журналіста Нікола Скіра в Twitter.

"Польський футбольний союз зацікавився Андрієм Шевченком як новим тренером національної збірної. Ведуться переговори", - написав журналіст.

Варто зазначити, що Польща розпочала пошуки нового головного тренера після відставки Паулу Соузи.

Наразі вони розглядають також і кандидатуру швейцарця Марселя Коллера. Очікується, що остаточне рішення буде оголошено 19 січня.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Андрія Шевченка звільнили з посади тренера італійського клубу "Дженоа".

Додамо, Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року, таким чином він пробув тренером цього клубу менш як три місяці.

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Андрій Шевченко
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