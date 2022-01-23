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Шевченко погодився очолити збірну Польщі, - ЗМІ

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Польща, Неділя 23 січня 2022 20:44
Шевченко погодився очолити збірну Польщі, - ЗМІ Фото: Андрій Шевченко (twitter.com/GenoaCFC)
Автор: РБК-Україна

За інформацією Telegram-каналу, який належить колишньому прес-секретарю Андрія Шевченка, Миколі Василькову, Шевченко стане новим тренером збірної Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал "vZbirna".

Польський футбольний союз та український тренер погодили всі умови контракту - заявило джерело в оточенні Шевченка.

За його словами, український тренер буде отримувати зарплату у розмірі 2,5 млн євро на рік. Частину коштів буде виплачувати Польський футбольний союз, решту - спонсори. Залишилось узгодити нюанси контракту із "Дженоа".

31 січня Польський футбольний союз оголосить ім’я нового тренера збірної і найімовірніше ним стане Андрій Шевченко.

Раніше повідомлялось, що Шевченко може стати тренером збірної Польщі, якщо йому запропонують контракт на 3 мільйони євро.

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Андрій Шевченко
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