Цены на бензин в РФ бьют новые рекорды: очереди на АЗС охватили почти всю страну
Проблемы с горючим в России становятся все более серьезными. Дефицит распространяется на новые регионы, а Кремль вынужден искать способы умерить кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Розничные цены на горючее в России снова резко выросли после новой волны украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это привело к общенациональному дефициту бензина, длинным очередям на автозаправочных станциях и новым опасениям по ускорению инфляции.
По данным Федеральной службы статистики РФ, в период с 23 по 29 июня средняя цена бензина в стране повысилась еще на 1,7% - до 72,38 рубля за литр. Это произошло после наибольшего недельного скачка цен по меньшей мере за последние 20 лет.
В то же время средняя стоимость дизельного горючего за этот же период выросла на 2,3% - до 84,84 рубля за литр.
По подсчетам Bloomberg, с начала 2026 года Украина нанесла более 50 ударов по российским нефтеперерабатывающим объектам. Для сравнения, за весь 2025 год было зафиксировано 82 таких атак.
В последние недели интенсивность ударов возросла, из-за чего несколько крупных НПЗ были вынуждены остановить работу. Как следствие резко сократились объемы переработки нефти и внутренние поставки горючего.
По состоянию на конец июня примерно 90% российских регионов сообщили о нормировании продаж бензина или перебоях с его поставкой. Об этом свидетельствуют данные местных властей и региональных СМИ.
Удорожание горючего все больше беспокоит российские власти. В Кремле опасаются, что ситуация может ускорить инфляцию и спровоцировать социальное недовольство, особенно в преддверии парламентских выборов в сентябре.
На этом фоне Центральный банк России заявил, что будет учитывать ситуацию на топливном рынке при принятии последующих решений по монетарной политике.
Напоминаем, российский диктатор Владимир Путин признал наличие проблем со снабжением горючего, хотя и заявил, что они "не являются критическими".
В то же время, он подтвердил, что Москва отказалась от предложения прекратить взаимные дальнобойные удары между Россией и Украиной и ограничить боевые действия только четырьмя оккупированными украинскими регионами.