Цены на бензин в РФ бьют новые рекорды: очереди на АЗС охватили почти всю страну

Проблемы с горючим в России становятся все более серьезными. Дефицит распространяется на новые регионы, а Кремль вынужден искать способы умерить кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Розничные цены на горючее в России снова резко выросли после новой волны украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это привело к общенациональному дефициту бензина, длинным очередям на автозаправочных станциях и новым опасениям по ускорению инфляции.

По данным Федеральной службы статистики РФ, в период с 23 по 29 июня средняя цена бензина в стране повысилась еще на 1,7% - до 72,38 рубля за литр. Это произошло после наибольшего недельного скачка цен по меньшей мере за последние 20 лет.

В то же время средняя стоимость дизельного горючего за этот же период выросла на 2,3% - до 84,84 рубля за литр.

По подсчетам Bloomberg, с начала 2026 года Украина нанесла более 50 ударов по российским нефтеперерабатывающим объектам. Для сравнения, за весь 2025 год было зафиксировано 82 таких атак.

В последние недели интенсивность ударов возросла, из-за чего несколько крупных НПЗ были вынуждены остановить работу. Как следствие резко сократились объемы переработки нефти и внутренние поставки горючего.

По состоянию на конец июня примерно 90% российских регионов сообщили о нормировании продаж бензина или перебоях с его поставкой. Об этом свидетельствуют данные местных властей и региональных СМИ.

Удорожание горючего все больше беспокоит российские власти. В Кремле опасаются, что ситуация может ускорить инфляцию и спровоцировать социальное недовольство, особенно в преддверии парламентских выборов в сентябре.

На этом фоне Центральный банк России заявил, что будет учитывать ситуацию на топливном рынке при принятии последующих решений по монетарной политике.