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Вас втягують у війну. Зеленський звернувся до громадян Білорусі

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Київ, Неділя 26 червня 2022 22:55
Вас втягують у війну. Зеленський звернувся до громадян Білорусі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кремль вирішив втягнути Білорусь у війну з Україною. Однак білоруси не повинні йти помирати, бо так вирішило російське керівництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Хочу звернутися до громадян Білорусі. До людей - і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за вас вже все вирішили - ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що народ Білорусі підтримує народ України і не підтримує війну, яку розв'язала Росія.

"І саме з цього вас, всіх білорусів, російське керівництво хоче втягнути у війну, посіяти ненависть між нами. Від простих людей в Білорусі зараз залежить дуже багато. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь в Кремлі",- додав він.

Водночас, за словами Зеленського, українські військові будуть захищатися від ударів з будь-якого напрямку і з будь-якої зброї.

"Цей тиждень буде дуже важким для нас усіх", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Росія почала нарощувати військову присутність у Білорусі.

Раніше представник розвідки Вадим Скібіцький зазначав, що білоруські війська не зможуть самостійно напасти України, а тільки у складі російських підрозділів.

Більше про білоруську армію можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Білорусь Війна Росії проти України
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