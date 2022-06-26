Вас втягують у війну. Зеленський звернувся до громадян Білорусі
Кремль вирішив втягнути Білорусь у війну з Україною. Однак білоруси не повинні йти помирати, бо так вирішило російське керівництво.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Хочу звернутися до громадян Білорусі. До людей - і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за вас вже все вирішили - ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", - заявив президент.
Зеленський зазначив, що народ Білорусі підтримує народ України і не підтримує війну, яку розв'язала Росія.
"І саме з цього вас, всіх білорусів, російське керівництво хоче втягнути у війну, посіяти ненависть між нами. Від простих людей в Білорусі зараз залежить дуже багато. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь в Кремлі",- додав він.
Водночас, за словами Зеленського, українські військові будуть захищатися від ударів з будь-якого напрямку і з будь-якої зброї.
"Цей тиждень буде дуже важким для нас усіх", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Росія почала нарощувати військову присутність у Білорусі.
Раніше представник розвідки Вадим Скібіцький зазначав, що білоруські війська не зможуть самостійно напасти України, а тільки у складі російських підрозділів.
Більше про білоруську армію можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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