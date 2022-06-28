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Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос

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Київ, Вівторок 28 червня 2022 08:45
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос Фото: екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос (desn kyivcity gov ua)
Автор: Валерія Поліщук, Уляна Безпалько

Є досить велика загроза повторного використання території Білорусі для нападу на Україну. Це може бути як напад російських військ, так і включення в цю агресію Збройних сил Білорусі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

"Росіяни зараз посилено "обробляють" політичне керівництво цієї країни. Плюс, вони досить жорстко контролюють настрої в білоруській армії. Вони там зараз мають практично в кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі", - заявив він.

Кривонос підкреслив, що на певних напрямках білоруси можуть і самостійно починати наступ.

"Я думаю, що безпосередньо на Волинському та Рівненському напрямку вони це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів і частин, які у них є. Але питання полягає в тому, що досить велика кількість збройних сил Білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії", - додав генерал.

Кривонос припускає, що якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон.

"Будемо сподіватися, що в разі гіршого варіанту серце і розум білорусів візьме верх над бажаннями Путіна і Лукашенка брати участь у цій війні", - заявив він.

З 13-14 червня білоруси почали збори з резервістами. За словами генерала, їх умовно можна назвати прихованою мобілізацією.

"Думаю, що приблизно 26-27 червня вони повинні прийняти якесь рішення - або продовжувати ці навчання і потім, можливо, буде агресія, або вже розпустити людей. Але орієнтовно через дев'ять днів (розмова відбулася 22 червня, - ред.) планується зустріч Путіна з Лукашенком. Думаю, що у нас якраз є ці 8-9 днів, адже Путін намагатиметься дотиснути Лукашенка", - заявив він.

Кривонос припустив, що Путін може витягнути на зустріч колишнього президента України Віктора Януковича, щоб створити псевдопотрійний союз "звільнених" територій України або нову "республіку".

"Думаю, можливі спроби народити якийсь союз на противагу тим союзам, що зараз створюються - Україна, Великобританія, Польща", - додав він.

Напередодні Росія почала нарощувати військову присутність у Білорусі.

Раніше представник розвідки Вадим Скібіцький зазначав, що білоруські війська не зможуть самостійно напасти України, а тільки у складі російських підрозділів.

Більше про білоруську армію можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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