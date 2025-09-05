RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Схема незаконного выезда мужчин призывного возраста: ГБР задержало 5 пограничников

Фото: во Львовской области задержали пятерых пограничников (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Во Львовской области задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска. ГБР провело более 40 обысков.

Как сообщают в ГБР, работники бюро совместно с Управлением внутренней и собственной безопасности ГПСУ разоблачили очередную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

"Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы, в условиях военного положения, способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы Украины", - говорится в сообщении.

По информации ГБР, в пункте пропуска на границе с Польшей они умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда.

По данным следствия, таким образом чиновники обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

В начале сентября всех пятерых военнослужащих задержали по подозрению в совершении уголовных преступлений:

  • нарушение правил несения пограничной службы (ч. 3 ст. 419 УК Украины)
  • и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а за эти статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, в ходе расследования проверяется причастность руководящего звена пограничного отряда.

Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров - квартир, дома, земельного участка, ценных авто и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные доходы.

В рамках производства проведено более 40 обысков.

 
Фото: во Львовской области задержали пятерых пограничников (dbr.gov.ua)

 

 

Попытки нелегально выехать из Украины

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.

Еще один житель приграничья в Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Также был разоблачен депутат Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.

