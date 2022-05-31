Shell відмовив "Газпрому": коли припиняться постачання за контрактом до Німеччини

Британська компанія Shell Energy Europe відмовилася платити за контрактом на постачання газу до Німеччини у рублях. У зв'язку з цим компанія "Газпром експорт" припиняє постачання газу за цим контрактом, починаючи із середи, 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву російської компанії, передає "Інтерфакс".

Як уточнюють у компанії, у зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив Shell Energy Europe про зупинення постачання газу за цим контрактом з 1 червня.

"Станом на кінець робочого дня 31 травня (термін оплати, передбачений контрактом) "Газпром експорт" не отримав від Shell Energy Europe платіж за постачання газу у квітні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що компанія Shell Energy Europe постачає блакитне паливо до Німеччини, яка є найбільшим споживачем російського газу.

Нагадаємо, раніше Shell заявила про відмову від закупівель російської нафти і газу, а також про те, що повністю йде з ринку Росії.

Також сьогодні через аналогічну причину постачання газу з 1 червня припинено і для данської компанії Orsted.

Раніше Оrsted надіслав "Газпром експорту" листа, в якому підтвердив відмову платити в рублях за блакитне паливо всупереч умовам контракту. Данський енергетичний гігант заздалегідь розпочав пошуки альтернативних джерел постачання.

Зазначимо, 31 березня Путін підписав указ про розрахунки за газ з" недружніми " країнами в рублях.

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