Шефа кибербезопасности США поймали на "сливе" в ChatGPT, - Politico

США, Среда 28 января 2026 20:59
UA EN RU
Шефа кибербезопасности США поймали на "сливе" в ChatGPT, - Politico Иллюстративное фото: использование ИИ-сервисов в CISA запрещено (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США произошел скандал из-за возможной утечки данных. Прошлым летом исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуры загрузил в публичную версию ChatGPT служебные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что в августе 2025 года и.о. директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) Мадху Готтумуккала решил загрузить в публичную версию ИИ-сервиса ChatGPT документы с пометкой "только для служебного использования.

Документы не имели статуса секретных, однако содержали чувствительные данные по контрактам, заключенным Агентством. Загрузка в публичную модель сделала возможным потенциальное использование материалов другими пользователями сервиса OpenAI - а их там более 700 миллионов.

Интересно, что сам Готтумуккала, сейчас самый высокий чиновник в CISA, после назначения на должность просил предоставить ему специальное разрешение на использование ChatGPT. Обычно доступ к ИИ-сервисам блокирован из-за рисков утечки данных.

При этом инцидент зафиксировали киберсистемы CISA. Они активировали несколько протоколов безопасности. Было начато служебное расследование. В CISA, комментируя ситуацию, заявили, что использовали ChatGPT ограниченно и в рамках временного разрешения. Сейчас использование публичных ИИ-сервисов в пределах Агентства все еще заблокировано.

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) - правительственная структура в Соединенных Штатах, которая отвечает за защиту федеральных сетей от сложных кибератак. В том числе потенциально она предотвращает угрозы со стороны государственных хакеров России и Китая.

Напомним, что в начале декабря 2025 года в США поставили точку в еще одном скандале об утечке данных. Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона передал Конгрессу выводы своего расследования, которое касается скандала с мессенджером Signal и участия в нем министра войны Пита Гегсета.

Сам скандал произошел еще в марте 2025 года. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг получил доступ к закрытому чату в Signal в котором обсуждались удары по позициям йеменских хуситов. Его туда случайно добавил на тот момент все еще действующий советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.

Уже 1 мая Трамп объявил, что уволил Волца с должности советника по нацбезопасности. Был уволен руководитель аппарата Гегсета Джо Каспер и еще три должностных лица. Сам Гегсет также оказался замешанным в скандале, из-за чего началось расследование.

Соединенные Штаты Америки Искусственный интеллект
