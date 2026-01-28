Шефа кибербезопасности США поймали на "сливе" в ChatGPT, - Politico

В США произошел скандал из-за возможной утечки данных. Прошлым летом исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуры загрузил в публичную версию ChatGPT служебные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что в августе 2025 года и.о. директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) Мадху Готтумуккала решил загрузить в публичную версию ИИ-сервиса ChatGPT документы с пометкой "только для служебного использования.

Документы не имели статуса секретных, однако содержали чувствительные данные по контрактам, заключенным Агентством. Загрузка в публичную модель сделала возможным потенциальное использование материалов другими пользователями сервиса OpenAI - а их там более 700 миллионов.

Интересно, что сам Готтумуккала, сейчас самый высокий чиновник в CISA, после назначения на должность просил предоставить ему специальное разрешение на использование ChatGPT. Обычно доступ к ИИ-сервисам блокирован из-за рисков утечки данных.

При этом инцидент зафиксировали киберсистемы CISA. Они активировали несколько протоколов безопасности. Было начато служебное расследование. В CISA, комментируя ситуацию, заявили, что использовали ChatGPT ограниченно и в рамках временного разрешения. Сейчас использование публичных ИИ-сервисов в пределах Агентства все еще заблокировано.

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) - правительственная структура в Соединенных Штатах, которая отвечает за защиту федеральных сетей от сложных кибератак. В том числе потенциально она предотвращает угрозы со стороны государственных хакеров России и Китая.