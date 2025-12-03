Скандал с Signal. Отчет о действиях министра войны США Хегсета подтвердил нарушения, - СМИ

В США исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона передал Конгрессу выводы своего расследования, которое касается скандала с мессенджером Signal и участия в нем министра войны Пита Хегсета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и CNN .

Расследование, которое проводил чиновник, касалось того, нарушил ли Хегсет правила секретности, когда делился планами атаки на хуситов в приложении Signal, сообщили изданию источники.

Отчет под названием "Оценка сообщения об использовании Министром обороны коммерчески доступного приложения для обмена сообщениями для официальных целей" 2 декабря был передан Комитету Сената по вооруженным силам во главе с республиканцем Роджером Викером и демократом Джеком Ридом.

Сенаторы хотят получить ответ на шесть вопросов, среди которых - оценка того, передавалась ли какая-то секретная информация через несекретные системы. Также они хотят узнать, придерживался ли Хегсет министерской "политики и процессов засекречивания и рассекречивания".

Было ли нарушение?

Сенатор Марк Келли, как пишут другие американские СМИ, заявил, что в отчете есть вывод о нарушении Хегсетом ряда правил министерства. При этом также известно, что министр отказался разговаривать с генеральным инспектором, вместо этого дал ему только письменные объяснения.

Информация, которую предоставил Келли, пока не имеет официальных подтверждений, а рассекреченная версия отчета будет обнародована сенаторами 4 декабря. Сам Хегсет неоднократно отрицал, что мог совершить какие-либо правонарушения.

При этом издание CNN пишет со ссылкой на сразу четыре собственных источника, что Хегсет, по итогам отчета, скомпрометировал " конфиденциальную военную информацию, которая могла бы поставить под угрозу американские войска и цели миссии".

Двое собеседников сказали изданию, что последствия менее понятны, поскольку генеральный инспектор пришел к выводу, что министр обороны (на тот момент должность Хегсета называлась традиционно) имеет право принимать оперативное решение рассекречивать информацию. Хегсет утверждал, что именно так он и поступил, однако никаких документальных подтверждений такого решения нет.

Потенциальные последствия

Отмечается, что отчет появился в трудный для Пентагона момент, поскольку Хегсета обвиняют в военном преступлении из-за его действий по поводу двойного удара по судну "наркоторговцев" в Карибском море, когда из-за атаки погибли люди, цеплявшиеся за обломки уничтоженного плавсредства.