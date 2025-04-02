Ежедневно работаем, чтобы вернуть похищенных РФ детей в Украину, - ОП
С начала полномасштабного вторжения РФ похитила из Украины более 19 тысяч детей, и пытается превратить их в россиян. Но Офис президента Украины прилагает максимум усилий, чтобы вернуть их домой.
Об этом заявила директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
"Более 19 тысяч украинских детей были похищены РФ. Где они? Что с ними? Это вопрос, который мы задаем ежедневно. И одновременно видим страшную правду: Путин использует наших детей как оружие. Их заставляют забывать родину, меняют идентичность, учат ненавидеть Украину", - отметила Заривная.
По ее словам, из похищенных детей пытаются сделать "русских" - чтобы потом показывать на российском ТВ или готовить к войне против собственного народа.
"Цель очевидна - сломать нас, украсть наше будущее. Но этого не будет. Мы ежедневно работаем, чтобы вернуть каждого ребенка домой", - добавила она.
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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