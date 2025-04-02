Ежедневно работаем, чтобы вернуть похищенных РФ детей в Украину, - ОП

С начала полномасштабного вторжения РФ похитила из Украины более 19 тысяч детей, и пытается превратить их в россиян. Но Офис президента Украины прилагает максимум усилий, чтобы вернуть их домой.

Об этом заявила директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

"Более 19 тысяч украинских детей были похищены РФ. Где они? Что с ними? Это вопрос, который мы задаем ежедневно. И одновременно видим страшную правду: Путин использует наших детей как оружие. Их заставляют забывать родину, меняют идентичность, учат ненавидеть Украину", - отметила Заривная.

По ее словам, из похищенных детей пытаются сделать "русских" - чтобы потом показывать на российском ТВ или готовить к войне против собственного народа.

"Цель очевидна - сломать нас, украсть наше будущее. Но этого не будет. Мы ежедневно работаем, чтобы вернуть каждого ребенка домой", - добавила она.