Щодня працюємо, щоб повернути викрадених РФ дітей до України, - ОП

З початку повномасштабного вторгнення РФ викрала з України понад 19 тисяч дітей, та намагається перетворити їх у росіян. Але Офіс президента України докладає максимум зусиль, щоб повернути їх додому.

Про це заявила директорка ініціативи Bring Kids Back UA й радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

"Понад 19 тисяч українських дітей були викрадені РФ. Де вони? Що з ними? Це питання, яке ми ставимо щодня. І водночас бачимо страшну правду: Путін використовує наших дітей як зброю. Їх змушують забувати батьківщину, змінюють ідентичність, вчать ненавидіти Україну", - зазначила Зарівна.

За її словами, з викрадених дітей намагаються зробити "росіян" – щоб потім показувати на російському ТБ або готувати до війни проти власного народу.

"Мета очевидна – зламати нас, вкрасти наше майбутнє. Але цього не буде. Ми щодня працюємо, щоб повернути кожну дитину додому", - додала вона.