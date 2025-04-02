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Щодня працюємо, щоб повернути викрадених РФ дітей до України, - ОП

Середа 02 квітня 2025 16:25
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Щодня працюємо, щоб повернути викрадених РФ дітей до України, - ОП Фото: Дарія Зарівна (t.me/dashazarivna)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабного вторгнення РФ викрала з України понад 19 тисяч дітей, та намагається перетворити їх у росіян. Але Офіс президента України докладає максимум зусиль, щоб повернути їх додому.

Про це заявила директорка ініціативи Bring Kids Back UA й радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

"Понад 19 тисяч українських дітей були викрадені РФ. Де вони? Що з ними? Це питання, яке ми ставимо щодня. І водночас бачимо страшну правду: Путін використовує наших дітей як зброю. Їх змушують забувати батьківщину, змінюють ідентичність, вчать ненавидіти Україну", - зазначила Зарівна.

За її словами, з викрадених дітей намагаються зробити "росіян" – щоб потім показувати на російському ТБ або готувати до війни проти власного народу.

"Мета очевидна – зламати нас, вкрасти наше майбутнє. Але цього не буде. Ми щодня працюємо, щоб повернути кожну дитину додому", - додала вона.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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Діти Офіс президента
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