Чтобы противостоять новой агрессии. Макрон анонсировал восстановление ВСУ после перемирия

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал полное восстановление Вооруженных сил Украины после подписания перемирия. По его словам, это необходимо для противостояния возможной новой агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление французского лидера во время совместного брифинга с президентом Украины.

"Документ, который мы подписали сегодня, он вписывается в новый момент реинтеграции, восстановления ВСУ после перемирия. Для того чтобы Вооруженные силы Украины были мощными и могли сдерживать возможность любой новой агрессии", - подчеркнул он.

Макрон сказал, что именно по этой причине он со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским планировал, как усилить Воздушные силы Украины новыми средствами. Он также напомнил о первом призыве президента Украины, который касался закрытия неба над страной.

"Теперь, когда будет подписано перемирие, мы должны полностью восстановить украинские силы, и в том числе Воздушные силы, чтобы они могли противостоять новой агрессии. И именно поэтому сегодня нужно запланировать финансирование, как мы планируем это сделать", - заявил президент Франции.

По его словам, планируется создание правительственного законодательства о военно-морском планировании, финансирование средств, которые будут вкладываться в эти проекты.

"Также мы надеемся на создание европейских инструментов в сфере обороны, в частности инструмент SAFE, где мы хотим предоставить европейскую преференцию и спонсировать оборону. И плюс инструмент ERA, фонд ERA, где мы хотим направить средства именно на оборонные нужды", - отметил Макрон.

Французский лидер пояснил, что выполнение будет комплексным и будет зависеть от этапа реализации программы, а также добавил, что это "очень важно" для Франции.

 

Декларация Украины и Франции

Напомним, в понедельник, 17 ноября, Украина и Франция подписали декларацию о намерениях приобретения Киевом самолетов, дронов и систем ПВО.

Владимир Зеленский сообщил, что документ дает Украине возможность приобрести французское военное оборудование. Речь идет о 100 самолетах Rafale F4, которые планируют приобрести до 2035 года для украинской боевой авиации, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

