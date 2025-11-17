Щоб протистояти новій агресії. Макрон анонсував відновлення ЗСУ після перемир'я

"Документ, який ми підписали сьогодні, він вписується в новий момент реінтеграції, відновлення ЗСУ після перемир’я. Для того щоб Збройні сили України були потужними і могли стримувати можливість будь-якої нової агресії", - наголосив він.

Макрон сказав, що саме з цієї причини він зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським планував, як посилити Повітряні сили України новими засобами. Він також нагадав про перший заклик президента України, який стосувався закриття неба над країною.

"Тепер, коли буде підписано перемир’я, ми повинні повністю відновити українські сили, і в тому числі Повітряні сили, щоб вони могли протистояти новій агресії. І саме тому сьогодні потрібно запланувати фінансування, як ми плануємо це зробити", - заявив президент Франції.

За його словами, планується створення урядового законодавства про військово-морське планування, фінансування коштів, які вкладатимуться в ці проекти.

"Також ми сподіваємося на створення європейських інструментів у сфері оборони, зокрема інструмент SAFE, де ми хочемо надати європейську преференцію і спонсорувати оборону. І плюс інструмент ERA, фонд ERA, де ми хочемо спрямувати кошти саме на оборонні потреби", - зазначив Макрон.

Французький лідер пояснив, що виконання буде комплексним і залежатиме від етапу реалізації програми, а також додав, що це "дуже важливо" для Франції.