Чтобы работать на госслужбе придется отслужить: комитет одобрил законопроект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Действующими нормами Закона "О государственной службе" предусмотрена необходимость прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы для поступления на государственную службу впервые для лиц мужского пола в возрасте до 60 лет.

Исключение сделано только для лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Однако, вчера, 8 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13347, который предусматривает, что для назначения на должности государственной службы мужчины обязаны будут пройти именно военную службу.

Аналогично должны пройти военную службу все претенденты для назначения на должности прокурора, в их случае речь идет и о женщинах.

Сейчас предусмотрено, что требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров о прохождении ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы, начинают применяться со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через один год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Однако законопроект 13347 предлагает вообще отменить базовую общевойсковую подготовку путем исключения статей 9, 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Вместо этого, на замену этих институтов вводится подготовка к нацсопротивлению.

Как отметили в Главном научно-экспертном управлении парламента, поскольку сейчас требованием к должности госслужащего является наличие высшего образования, а прокурора - высшего юридического образования, то очевидно, что при действующем регулировании все лица мужского пола, которые бы претендовали на эти должности, прошли бы базовую общевойсковую подготовку в высшем учебном заведении, в результате чего они должны были бы получить военную-учетную специальность и возможность в дальнейшем назначаться на указанные должности.

Что изменится с данным законопроектом

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предусматривает, что мужчины смогут работать на государственной службе только при условии прохождения полноценной военной службы. В то же время не указано, что будет засчитана, например, подготовка к национальному сопротивлению, которую должны будут пройти все перед поступлением в университет.

То есть, если эти изменения примут, устроиться на госслужбу не смогут те, кто не служил в армии - даже если они имеют соответствующее образование и опыт. Из-за этого большое количество потенциальных кандидатов просто потеряет такую возможность.

В Нацагентстве по вопросам госслужбы эту идею не поддержали. Там отмечают, что новые правила только усложнят поиск профессиональных и мотивированных работников, и могут привести к еще большему дефициту кадров в госорганах.