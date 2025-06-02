К нацсопротивлению будут готовить и мужчин, и женщин: в Раде регистрируют законопроект

В Верховной Раде регистрируется законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. Подготовку будут проходить как мужчины, так и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

"Система подготовки к национальному сопротивлению - это не о войне, это о ГОТОВНОСТИ. Готовность сопротивляться врагу, готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! Нацсопротивление - это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества", - отметила Верещук.

Центры будут иметь право:

Нацсопротивление в Украине

Напомним, в начале февраля заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук рассказала о создании Центров национального сопротивления. По ее словам, первым и самым важным этапом в этом процессе является подготовка достаточного количества инструкторов.

Подробнее о том, что известно о создании Центров нацсопротивления, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.