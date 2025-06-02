ua en ru
Пн, 02 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

К нацсопротивлению будут готовить и мужчин, и женщин: в Раде регистрируют законопроект

Понедельник 02 июня 2025 22:10
UA EN RU
К нацсопротивлению будут готовить и мужчин, и женщин: в Раде регистрируют законопроект Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Верховной Раде регистрируется законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. Подготовку будут проходить как мужчины, так и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

Что предлагает законопроект:

  • подготовку будут проходить разные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;
  • подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;
  • обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;
  • руководители и инструкторы Центров - ветераны, имеющие боевой опыт.

Центры будут иметь право:

  • использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;
  • создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

"Система подготовки к национальному сопротивлению - это не о войне, это о ГОТОВНОСТИ. Готовность сопротивляться врагу, готовность защищать и помогать.
Готовность побеждать! Нацсопротивление - это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества", - отметила Верещук.

Нацсопротивление в Украине

Напомним, в начале февраля заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук рассказала о создании Центров национального сопротивления. По ее словам, первым и самым важным этапом в этом процессе является подготовка достаточного количества инструкторов.

Подробнее о том, что известно о создании Центров нацсопротивления, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Ирина Верещук Верховная рада Война в Украине
NEWS
В Белом доме озвучили реакцию Трампа на удары СБУ по самолетам РФ
В Белом доме озвучили реакцию Трампа на удары СБУ по самолетам РФ
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар