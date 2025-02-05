В Украине создадут сеть центров подготовки к нацсопротивлению

В Украине планируют создать центры подготовки к нацсопротивлению. На первом этапе собираются набрать инструкторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Верещук.

По ее словам, независимо от того, сколько еще продлится война, в Украине надо строить на будущее систему национального сопротивления.

"Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору. Особенно это касается областей, граничащих с Россией, которая и после войны останется нашим враждебным соседом", - рассказала Верещук.

Как отметила заместитель главы ОП, такая система нацсопротивления будет одной из составляющих архитектуры сдерживания потенциальной агрессии.

"На сегодняшнем межведомственном совещании обсуждали проект постановления правительства о создании сети центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Лидерами процесса здесь являются Минобороны и ТРО ВСУ. Основная работа - за областными властями. Очень важная роль принадлежит волонтерским организациям", - констатировала Верещук.

Она добавила, что первый и самый важный этап - это подготовка достаточного количества инструкторов.

"Здесь, конечно, мы смотрим на ветеранов и волонтеров, как на источник хороших кадров", - резюмировала чиновница.