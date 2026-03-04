Эпоха Орбана под угрозой: партия премьера Венгрии рекордно отстает перед выборами

Премьер Венгрии Виктор Орбан может потерять власть. Его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной "Тисе" 12 процентов - и это за два месяца до выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно обогнала правящий "Фидес" Виктора Орбана. Отрыв вырос до 12 процентных пунктов, поэтому 16-летнее господство венгерского премьера под угрозой.

Опрос проводился 22-28 февраля. Промежуточные результаты следующие:

50% - за оппозиционную "Тису"

- за оппозиционную "Тису" 38% - за правящий "Фидес"

- за правящий "Фидес" 20% респондентов еще не определились.

В январе отрыв между партиями составлял всего 10%. За месяц он вырос до 12%.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Как относится Орбан к Украине

Премьер Орбан и его партия выступают против помощи Украине и блокируют ее вступление в Евросоюз.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр обещает обратное - укрепить ориентацию Венгрии на ЕС и НАТО и помощь Украине.

Обострение конфликта вокруг Украины связывают с приближением выборов - Орбан сознательно использует образ "внешнего врага" как часть предвыборной стратегии.