В мире

Эпоха Орбана под угрозой: партия премьера Венгрии рекордно отстает перед выборами

15:13 04.03.2026 Ср

Действующий премьер у власти уже 16 лет
aimg Елена Чупровская
Эпоха Орбана под угрозой: партия премьера Венгрии рекордно отстает перед выборами Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Премьер Венгрии Виктор Орбан может потерять власть. Его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной "Тисе" 12 процентов - и это за два месяца до выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: В ЕС предложат полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно обогнала правящий "Фидес" Виктора Орбана. Отрыв вырос до 12 процентных пунктов, поэтому 16-летнее господство венгерского премьера под угрозой.

Опрос проводился 22-28 февраля. Промежуточные результаты следующие:

  • 50% - за оппозиционную "Тису"
  • 38% - за правящий "Фидес"
  • 20% респондентов еще не определились.

В январе отрыв между партиями составлял всего 10%. За месяц он вырос до 12%.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Как относится Орбан к Украине

Премьер Орбан и его партия выступают против помощи Украине и блокируют ее вступление в Евросоюз.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр обещает обратное - укрепить ориентацию Венгрии на ЕС и НАТО и помощь Украине.

Обострение конфликта вокруг Украины связывают с приближением выборов - Орбан сознательно использует образ "внешнего врага" как часть предвыборной стратегии.

Именно на этом фоне Венгрия в феврале приостановила поставки дизеля в Украину, обвинив Киев в якобы намеренной остановке транзита нефти через "Дружбу". Кроме этого, Будапешт блокировал выделение 90 млрд евро кредита ЕС для Украины и 20-й пакет санкций против России.

Украина обвинения отвергла, объяснив остановку транзита российскими атаками на инфраструктуру.

