Что сейчас угрожает энергосистеме Украины: ответ Минэнерго

По состоянию на утро 7 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время брифинга заявил секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко.
По его словам, ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего часть потребителей осталась без электроснабжения. Сейчас в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В то же время в городе Славутич, который подвергся вражеской атаке накануне, электроснабжение полностью восстановлено.
Из-за повреждений, вызванных предыдущими ракетно-дронными ударами, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения в Одесской области. Там также продолжаются аварийно-восстановительные работы.
"В части наиболее энергодефицитных регионов ситуация улучшается. Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад, и пересмотра фактических приликов объектов критической инфраструктуры", - отметил он.
Кроме этого, по состоянию на утро из-за непогоды зафиксировано обесточивание потребителей в Киевской и Закарпатской областях.
В Минэнерго также обратили внимание на фактор погоды. С приближением морозов и снижением температуры растет потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.
"Однако основная угроза сейчас - не морозы, а удары врага, которые могут привести к длительным и сложным последствиям для потребителей. Призываем граждан к экономному потреблению электроэнергии", - подчеркнул Суярко.
Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.
Как сообщил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко, по состоянию на 5 января перебои с электроснабжением фиксировались также в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.
В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не представляет критической угрозы для энергосистемы. Ключевым риском для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы.
Подробно о том, где и как сегодня в Украине выключают свет - читайте в материале РБК-Украина.